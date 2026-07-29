مجاهدین خلق این گونه بودند – قسمت پانزدهم

مطلب حاضر در چند قسمت ارائه می شود و هر قسمت شامل بخش های کوتاهی است که با جمله «آیا می دانستید» شروع می شوند. البته من تلاش دارم تا ماهیت رجوی ها و مناسبات ضد انسانی مجاهدین خلق و همچنین تروریست و وطن فروش بودن شان را در جملاتی کوتاه حول مواردی همچون «اقدامات […]

مطلب حاضر در چند قسمت ارائه می شود و هر قسمت شامل بخش های کوتاهی است که با جمله «آیا می دانستید» شروع می شوند. البته من تلاش دارم تا ماهیت رجوی ها و مناسبات ضد انسانی مجاهدین خلق و همچنین تروریست و وطن فروش بودن شان را در جملاتی کوتاه حول مواردی همچون «اقدامات تروریستی» ، «مزدوری برای صدام، آمریکا» ، «مناسبات درونی» ، «ممانعت از جدایی اعضا و محدود نمودن آنها» ، «مغزشویی» ، «روش برخورد با اعضای بیمار» ، «حریم شخصی» ، «تفکیک جنسیتی» و «وضعیت کودکان و کودک سربازان» معرفی نمایم تا از این طریق خوانندگان به اشراف بهتری نسبت برسند. در این مسیر امیدوارم خوانندگان و بخصوص دیگر اعضای جداشده با ارائه نکات شان، مرا در ارتقاء کیفیت محتوای این مطلب یاری نمایند.

– آیا می دانستید از جمله خیانت های مجاهدین خلق در جنگ تحمیلی، تخلیه تلفنی هموطنان بعد از موشک باران شهرها توسط عراق بود؟ آنها از این طریق اطلاعات مربوط به محل اصابت موشک ها را کسب کرده و برای تصحیح گرا به عراقی ها می دادند.

– آیا می دانستید علی زرکش که از اعضای دفتر سیاسی مجاهدین خلق بود و بعد از کشته شدن موسی خیابانی در اواخر سال 1360 به عنوان نفر دوم این تشکیلات معرفی شده بود، بدلیل انتقاد از رجوی خلع رده و محاکمه شد و سر انجام نیز در عملیات فروغ جاویدان (مرصاد) به طرز مشکوکی کشته شد؟

– آیا می دانستید خانم ها ، فرشته هدایتی، بتول سلطانی و زهرا میر باقری از اعضای شورای رهبری یا کاندیدا شواری رهبری مجاهدین خلق بودند که از این تشکیلات جدا شدند؟

– آیا می دانستید بدلیل سوء استفاده مجاهدین خلق از امکاناتی که دولت آلبانی در اختیار این گروه قرار داده بود و همچنین بدلیل نقض قوانین این کشور توسط این گروه، پلیس آلبانی در روز 30 خرداد 1403 مجبور به ورود به مقر این گروه و ضبط سرورها و دستگاه هایی که تشکیلات مجاهدین با آنها مشغول به اقدامات غیر قانونی بودند، شد؟

– آیا می دانستید که مجاهدین خلق در سال 1370 در مسیر مزدوری برای صدام، به کردهای عراق در شهرهای عراقی “کفری” ، “طوز خرماتو” و . . . حمله کرده و همچنین در جاده “کرکوک به بغداد” با کردهای عراقی درگیر شده و تعدادی از آنها را کشته یا اسیر کردند و به این ترتیب مانع از حرکت نیروهای کردی به سمت بغداد برای سرنگونی صدام شدند؟

ایرج صالحی