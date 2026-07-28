نفرین بر رجوی خائن که برادرم را به اسارت گرفت

زهرا راهدار از خواهران دردمند و چشم براه منصور راهدار از اسیران رجوی در مانز آلبانی طی تماس تلفنی با مسئول انجمن نجات گیلان دردمندانه گفت: ” نفرین ابدی بر رجوی خائن و جنایتکار که برادرم را به اسارت برد و خانواده ما را از هم پاشید.” خانم راهدار در حالیکه بشدت گریه میکرد، افزود: […]

زهرا راهدار از خواهران دردمند و چشم براه منصور راهدار از اسیران رجوی در مانز آلبانی طی تماس تلفنی با مسئول انجمن نجات گیلان دردمندانه گفت: ” نفرین ابدی بر رجوی خائن و جنایتکار که برادرم را به اسارت برد و خانواده ما را از هم پاشید.”

خانم راهدار در حالیکه بشدت گریه میکرد، افزود: ” الان مادرم پیر و سالمند شده و در اثر سالیان چشم انتظاری منصور بینایی خودش را از دست داده و آلزایمر گرفته است و دائم با داد و فریاد منصور را صدا می زند و گریه می‌کند و من ماندم با یک پسر بچه بیمار تشنج کرده که چه خاکی روی سرم بریزم و این در حالی است که پدر نیز در چشم انتظاری منصور دق کرد و بالای سرم نیست تا مرهمی بر دردهایم باشد…”

مسئول انجمن نجات ضمن همدردی با این خواهر رنجدیده از ظلم و جور رجوی و اعلام حمایت و مساعدت لازم انسانی، گفت: ” اطمینان دارم خدا و کائنات و نفرین شما و دیگر خانواده های دردمند ، رجوی را خواهد گرفت و او را زمین گیرو نابود و مضمحل خواهد کرد. با این آرزو که تمام اسیرانش بتوانند به آغوش خانواده هایشان باز گردند.”

این خواهر دردمند در خاتمه تماس تلفنی خود ضمن قدردانی از مساعدت انسانی مسئول انجمن نجات گیلان از خدا خواست رجوی و اعوان و انصار پلیدش را به کیفر جنایاتش برساند تا اعضای اسیرش بتوانند در دنیای آزاد و در کنار خانواده خود نفسی تازه کنند و دوباره زندگی گرم و صمیمی بین شان شکل بگیرد .

دردهای بی پایان خانواده های اسیران رجوی تمامی ندارد و چه می‌توان کرد الا مقاومت و پایداری در راستای اضمحلال کامل سازمان تروریستی رجوی وطن فروش و ضد خانواده.

علی پوراحمد