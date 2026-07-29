ترفند جدید مجاهدین خلق برای جذب نیرو در داخل کشور

بعد از شکست رجوی و خروج خفت بارش از عراق دیگر دستش برای جذب نیرو بسته شد. اما برای این کار همیشه در برنامه اش بود که تعدادی را هر چند کم در داخل کشور آلوده کند و به کار بگیرد و بعدا بتواند از آن نان سیاسی بخورد. البته جذب نیرو هر چند کم، […]

بعد از شکست رجوی و خروج خفت بارش از عراق دیگر دستش برای جذب نیرو بسته شد. اما برای این کار همیشه در برنامه اش بود که تعدادی را هر چند کم در داخل کشور آلوده کند و به کار بگیرد و بعدا بتواند از آن نان سیاسی بخورد.

البته جذب نیرو هر چند کم، او را نزد اربابانش محبوب نشان می داد مبنی بر اینکه او عواملی هر چند کم در داخل کشور دارد. اما آنچه بعد از دستگیری عوامل مجاهدین مشخص شد این بود که آنان هیچ شناختی از ماهیت سازمان نداشتند. اکثرا به دلیل فقر و نابسامانی اجتماعی با انگیزه‌های مالی، در دام سازمان گرفتار شدند. این افراد فریب‌خورده تصور می‌کردند که از این طریق می توانند پول در بیاورند و خطر دستگیری را دور می‌دیدند.

تشکیلات مجاهدین که برای پیشبرد این خط هزینه‌های زیادی را متحمل می شود همیشه به نیروهایی در داخل کشور نیاز دارد. پیش از این، تا مدتی روی اعضای خانواده‌هایی که نفراتشان در داخل مناسبات بودند کار کرد ولی ثمری نداشت چون با وجود بازگشت برخی نفرات سازمان به داخل کشور برای همه روشن شده است که رجوی چه ماهیت ضد انسانی‌ای دارد. ممنوعیت ملاقات نفرات درون سازمان با خانواده‌هایشان و توهین کردنهای مستمر به خانواده، دیگر برای همه محرز شده است که با چه سازمان ضد انسانی‌ای روبرو هستند.

اینها همه داستان نبود. رجوی اکنون ترفند تازه‌ای برای درگیر کردن خانواده‌ها پیدا کرده است. ارتش سایبری مجاهدین در فضای مجازی با کانالی موهوم اسامی به اصطلاح کشته‌های خودشان را درج می کنند و از مخاطبان می‌خواهند که اگر کسی اطلاعاتی دارد به آنان خبر دهد. تا اینجای کار مشکلی ندارد اما وقتی به اسامی‌ای که در این کانال درج می شود نگاهی می‌اندازید، موضوع را بسیار مشکوک می‌یابید.

در این لیست به نام‌هایی بر می‌خوریم که از اعضای سازمان بودند و در درون تشکیلات فوت کردند. عوامل سایبری تشکیلات با درج این نام‌ها ادعا می‌کنند که به دنبال اطلاعات درباره سرنوشت آنها هستند. این در حالی است که فرد مرحوم مذکور بیش از دو دهه بطور مستمر در مناسبات بوده است. چگونه می شود اطلاعاتی از او نداشته باشند؟ از داخل کشور درباره کسی که درون سازمان مرده است، درخواست اطلاعات می کنند؟؟؟!!!

در این لیست به نامهایی مانند بیژن راد اهل بابل که در عملیات مرصاد کشته شد و یا احمد علی رمضان نژاد اهل آمل که از سال 1364 به تشکیلات سازمان پیوست و در سال 1397 به خاطر بیماری فوت کرد و مواردی از این دست برمی‌خوریم.

نکته اینجاست که سازمان به دنبال افرادی است که با بهانه گرفتن اطلاعات، آنان را در داخل کشور آلوده کند. در این زمینه باید به خانواده‌ها هشدارهای لازم داده شود تا در دام جدیدی که رجوی برایشان درست کرده گرفتار نشوند.

هادی شبانی