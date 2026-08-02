مسعود تقی پوریان از فروغ شکست خورده می گوید

دوستان سلام، در سالگرد عملیات خفت بار موسوم به فروغ جاویدان در مرداد سال ۶۷ قرار داریم. شروع این عملیات محدود با بازی خوردن مسعود و مریم رجوی توسط صدام حسین انجام شد. قرار بود مریم رجوی توسط افراد گروه به تهران منتقل شود و تا سه روز مخالفین را حذف کنند! ولی نهایتا این […]
دوستان سلام، در سالگرد عملیات خفت بار موسوم به فروغ جاویدان در مرداد سال ۶۷ قرار داریم.
شروع این عملیات محدود با بازی خوردن مسعود و مریم رجوی توسط صدام حسین انجام شد.
قرار بود مریم رجوی توسط افراد گروه به تهران منتقل شود و تا سه روز مخالفین را حذف کنند! ولی نهایتا این عملیات در تنگه چهارزبر به گل نشست.
تعداد انبوهی نزدیک به ۱۶۰۰ نفر کشته شدند و تعدادی زخمی و به اسارت نیروهای ایرانی در آمدند.
مرور این مقابله با خائنین می تواند پیامی روشن به سایر گروهکهای حاضر در آنسوی مرزهای غربی باشد که به شانس دروغین ترامپ جنایتکار باور نداشته باشند .
مسعود تقی پوریان