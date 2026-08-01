فروغ نافرجام مجاهدین خلق

عملیات مرصاد که در روز‌های چهارم تا هشتم مرداد ۱۳۶۷ انجام شد، علاوه بر اینکه رویدادی مهم در جنگ تحمیلی ۸ ساله رژیم بعث عراق علیه ایران و برگی مهم از تاریخ کشور است، نقطه عطفی در تاریخ مبارزه و مقابله ایران با تروریسم نیز محسوب می‌شود. به مناسبت سالگرد عملیات مرصاد، نبردی که توهم […]

عملیات مرصاد که در روز‌های چهارم تا هشتم مرداد ۱۳۶۷ انجام شد، علاوه بر اینکه رویدادی مهم در جنگ تحمیلی ۸ ساله رژیم بعث عراق علیه ایران و برگی مهم از تاریخ کشور است، نقطه عطفی در تاریخ مبارزه و مقابله ایران با تروریسم نیز محسوب می‌شود.

به مناسبت سالگرد عملیات مرصاد، نبردی که توهم “فروغ جاویدان” گروه تروریستی مجاهدین خلق را برای همیشه در تنگه‌های غرب کشور دفن کرد، خبرگزاری میزان گفت‌وگویی با سیدمحمدجواد هاشمی‌نژاد، دبیرکل بنیاد هابیلیان (خانواده شهدای ترور) که سال‌هاست پرونده جنایت‌های مجاهدین خلق را رصد می‌کند، انجام داد؛ هاشمی‌نژاد در این گفت‌وگو ضمن بازخوانی ابعاد پنهان عملیات مرصاد، به تحلیل وضعیت کنونی این گروه و ضرورت پیگیری حقوقی جنایت‌های آن پرداخت.

میزان: با توجه به سی‌وهشتمین سالگرد عملیات مرصاد، بفرمایید این عملیات در چه بستر تاریخی و با چه هدفی از سوی مجاهدین خلق طراحی شد؟

هاشمی‌نژاد: عملیات مرصاد که مجاهدین خلق با نام واهی فروغ جاویدان از آن یاد می‌کنند، در واقع خیانت آشکار این گروه تروریستی در ادامه‌ همکاری خائنانه‌شان با صدام بود؛ این عملیات در شرایطی رقم خورد که قطعنامه ۵۹۸ پذیرفته شده بود؛ تصور دشمن بر این بود که جمهوری اسلامی و ملت ایران پس از ۸ سال جنگ، توانایی دفاع ندارند؛ غافل از اینکه این یک محاسبه‌ کاملا اشتباه بود.

مجاهدین خلق با پشتیبانی کامل رژیم بعث و با استعداد بیش از ۵ هزار نفر و تجهیزات سنگین، در سوم مرداد ۱۳۶۷ از مرز عبور کردند و شعار “از مهران تا تهران در ۳ روز” سر دادند؛ آن‌ها حتی تصور می‌کردند که مردم به استقبالشان خواهند آمد، اما با غیرت و مقاومت مردم و رزمندگان اسلام مواجه شدند

میزان: یکی از نقاط تاریک این عملیات، جنایت‌های ضدبشری در شهر اسلام‌آباد غرب است؛ چه فجایعی در آن روز‌ها رقم خورد؟

هاشمی‌نژاد: جنایت‌های مجاهدین خلق در عملیات فروغ جاویدان، فراتر از هر تصوری است؛ وحشی‌گری‌های آن‌ها به حدی بود که اگر کسی بخواهد ریشه‌ داعش را پیدا کند، باید به عملیات فروغ جاویدان برگردد؛ آن‌ها پس از اشغال اسلام‌آباد، بیمارستان امام خمینی را به رگبار بستند و مجروحان، بیماران و کادر درمان را قتل‌عام کردند؛ پیکر‌های بی‌جان را در حیاط بیمارستان جمع کرده و آتش زدند.

این گروه از هیچ جنایتی فروگذار نکرد؛ زنان، کودکان، نانوایان و حتی دامداران در صحرا را به شهادت رساندند؛ یک رزمنده حاضر در آن عملیات روایت کرد که مجاهدین خلق، نوزاد یک روزه را هم در امان نگذاشتند؛ این صحنه‌ها، چهره واقعی آن‌ها را به‌عنوان سفاک‌ترین تروریست‌های تاریخ نشان می‌دهد.

میزان: آمار شهدا و تلفات این عملیات را چطور ارزیابی می‌کنید؟

هاشمی‌نژاد: در عملیات مرصاد، حدود هزار و ۱۰۰ شهید از رزمندگان اسلام و مردم غیرنظامی تقدیم انقلاب شدند؛ در مقابل، بر اساس آمار‌های موجود و اذعان خود مجاهدین خلق، بیش از هزار و ۲۰۰ نفر از آن‌ها به هلاکت رسیدند و تجهیزات سنگین بسیاری ازجمله ۷۲ تانک و زره‌پوش منهدم شد.

میزان: با گذشت نزدیک به ۴ دهه، عملیات مرصاد چه پیامی برای امروز جامعه و خانواده‌های شهدای ترور دارد؟ و چه ارتباطی با مسائل به‌روز مانند برگزاری دادگاه مجاهدین خلق دارد؟

هاشمی‌نژاد: پیام مرصاد این است که دشمنان و مجاهدین خلق، هر بار با سوءمحاسبه و توهم، پا به عرصه‌ای می‌گذارند، با اراده پولادین ملت ایران مواجه می‌شود؛ همان‌طور که آمریکا و صدام در آن زمان و امروز در محاسبات خود اشتباه کردند، مجاهدین خلق هم در مرصاد شکست خوردند تا برای همیشه بدانند که در ایران جایگاهی ندارند

امروز، خانواده‌های ۲۳ هزار شهید ترور که آمار به‌روز شده‌ بنیاد هابیلیان است، منتظر احقاق حق خود هستند؛ برگزاری دادگاه رسیدگی به جنایت‌های مجاهدین خلق که آغاز شده، گامی مهم در این مسیر است و پاسخ به مطالبه دیرینه خانواده‌ها محسوب می‌شود.

این دادگاه‌ها که پرونده مرصاد نیز بخش مهمی از آن است، نشان می‌دهد که جنایت در تاریخ نمی‌ماند و خون شهدا پایمال نخواهد شد؛ ان‌شاءالله که نتیجه این پیگیری‌ها، ریشه‌کنی کامل این گروه در ابعاد حقوقی و بین‌المللی باشد.