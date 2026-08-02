انجمن نجات و تلاش برای حفظ پیوندهای خانوادگی

در سال‌های گذشته، خانواده‌هایی که عزیزانشان به دلیل پیوستن یا حضور طولانی‌مدت در سازمان تروریستی موسوم به مجاهدین خلق، ارتباط خود را با آن‌ها از دست داده‌اند، با یکی از دشوارترین تجربه‌های انسانی مواجه بوده‌اند؛ تجربه‌ای همراه با سال‌ها انتظار، نگرانی و تلاش برای یافتن راهی دوباره برای برقراری ارتباط. انجمن نجات با تمرکز بر […]

در سال‌های گذشته، خانواده‌هایی که عزیزانشان به دلیل پیوستن یا حضور طولانی‌مدت در سازمان تروریستی موسوم به مجاهدین خلق، ارتباط خود را با آن‌ها از دست داده‌اند، با یکی از دشوارترین تجربه‌های انسانی مواجه بوده‌اند؛ تجربه‌ای همراه با سال‌ها انتظار، نگرانی و تلاش برای یافتن راهی دوباره برای برقراری ارتباط.

انجمن نجات با تمرکز بر وضعیت این خانواده‌ها، فعالیت خود را بر بازتاب دغدغه‌های آنان، شنیدن روایت‌هایشان و پیگیری مطالباتشان درباره برقراری ارتباط با عزیزانشان قرار داده است. از نگاه این خانواده‌ها، بخش مهمی از رنج آنان ناشی از سیاست‌ها و ساختارهای سازمان مجاهدین خلق به رهبری مسعود رجوی و مریم رجوی است؛ سازمانی که به باور آنان با ایجاد فاصله میان اعضا و خانواده‌هایشان، موجب شکل‌گیری سال‌ها دوری و بی‌خبری شده است.

خانواده‌ها؛ محور اصلی فعالیت انجمن نجات

یکی از محورهای اصلی فعالیت انجمن نجات، توجه به خانواده‌هایی است که سال‌ها در انتظار خبری از عزیزان خود بوده‌اند. پدران، مادران، همسران، خواهران و برادرانی که تنها خواسته‌شان دانستن وضعیت عزیزانشان و برقراری دوباره یک ارتباط انسانی است.

برای این خانواده‌ها، یک تماس کوتاه، یک پیام یا حتی دریافت نشانه‌ای از وضعیت فرد مورد نظر، می‌تواند پس از سال‌ها انتظار اهمیت زیادی داشته باشد. آنان تأکید دارند که مسئله اصلی، پیش از هر موضوع دیگری، یک دغدغه خانوادگی و انسانی است.

بازتاب صدای خانواده‌های آسیب‌دیده از جدایی

انجمن نجات تلاش کرده است روایت‌ها، نامه‌ها و درخواست‌های خانواده‌هایی را منتشر کند که خود را آسیب‌دیده از جدایی تحمیل‌شده توسط ساختار سازمان مجاهدین خلق می‌دانند. این خانواده‌ها خواهان شنیده‌شدن صدایشان و توجه به پیامدهای عاطفی و انسانی دوری طولانی از عزیزانشان هستند.

از دید این خانواده‌ها، سال‌های بی‌خبری و محدودیت در ارتباط، رنجی فراتر از اختلافات سیاسی ایجاد کرده و به یک مسئله انسانی درباره حق ارتباط میان اعضای خانواده تبدیل شده است.

همدلی خانواده‌ها در مسیر پیگیری مطالبات

یکی از بخش‌های مهم فعالیت انجمن نجات، ایجاد ارتباط میان خانواده‌هایی است که تجربه‌های مشابهی از دوری عزیزانشان در سازمان تروریستی مجاهدین خلق دارند. این همدلی باعث شده بسیاری از آنان احساس کنند در مسیر دشوار پیگیری مطالبات خود تنها نیستند.

به اشتراک گذاشتن تجربه‌ها، حمایت عاطفی و همراهی میان خانواده‌ها، به عنوان عاملی برای حفظ امید و ادامه تلاش‌ها مطرح شده است.

امید به بازگشت ارتباط‌ها

از نگاه خانواده‌ها، مهم‌ترین خواسته، بازگشت امکان ارتباط آزاد و انسانی با عزیزانی است که سال‌ها از آن‌ها دور بوده‌اند. هر نشانه‌ای از ارتباط دوباره می‌تواند بخشی از نگرانی و رنج این خانواده‌ها را کاهش دهد.

این نگاه بر این باور استوار است که پیوند خانوادگی حتی پس از سال‌ها فاصله همچنان ارزشمند است و تلاش برای احیای این ارتباط، اقدامی انسانی و اجتماعی محسوب می‌شود.

رنج خانواده‌های داغدار

در کنار خانواده‌های چشم‌انتظار، خانواده‌هایی نیز وجود دارند که عزیزان خود را در جریان فعالیت‌ها و تصمیمات سازمان مجاهدین خلق از دست داده‌اند. آنان معتقدند بررسی سرنوشت این افراد و شنیده‌شدن روایت بازماندگان، بخشی از ضرورت توجه به پیامدهای انسانی عملکرد این سازمان است.

فعالیت انجمن نجات در حوزه خانواده‌ها بر محور حمایت از خانواده‌هایی شکل گرفته است که خود را متضرر از جدایی طولانی‌مدت عزیزانشان در سازمان مجاهدین خلق به رهبری مسعود رجوی و مریم رجوی می‌دانند.

برای این خانواده‌ها، امید، همدلی و پیگیری مستمر، سه عامل اصلی برای ادامه مسیر است؛ مسیری که هدف آن بازتاب صدای خانواده‌ها، حفظ پیوندهای انسانی و تلاش برای روشن‌شدن وضعیت عزیزانی است که سال‌ها از خانواده‌های خود دور مانده‌اند.

سالاری