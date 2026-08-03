مسبب درگیری های 6 و 7 مرداد سال 88 در قرارگاه اشرف

بعد ازسرنگونی صدام حسین توسط نیروهای آمریکایی، دولت جدید در عراق روی کار آمد. آمریکایی ها در همه جای عراق حضور نظامی داشتند. از آنجائی که اشرف تسلیم نیروهای آمریکایی و تحت محاصره آنان شد، آنها با تانک هایشان وارد اشرف شدند و با فرماندهان بالای سازمان مذاکره کردند، البته مذاکره نبود بلکه تسلیم بی […]

بعد ازسرنگونی صدام حسین توسط نیروهای آمریکایی، دولت جدید در عراق روی کار آمد. آمریکایی ها در همه جای عراق حضور نظامی داشتند. از آنجائی که اشرف تسلیم نیروهای آمریکایی و تحت محاصره آنان شد، آنها با تانک هایشان وارد اشرف شدند و با فرماندهان بالای سازمان مذاکره کردند، البته مذاکره نبود بلکه تسلیم بی قید و شرط سازمان بود. بعد از آن نیروهایی آمریکایی بلافاصله خلع سلاح را شروع و حفاظت قرارگاه را به عهده گرفتند . نیروهایی آمریکایی در قسمت شمالی قرارگاه اشرف مستقر شدند و روزانه در داخل قرارگاه اشرف گشت و کنترل رفت و آمدها را بدست گرفتند. گاهی اوقات هم سرزده برای کنترل و چک به مقررات مختلف می رفتند. حتی آسایشگاه های زنان را هم سر زده کنترل و بازرسی می کردند. در آن شرایط مسئولین سازمان جرات اعتراض هم نداشتند و به شدت از آمریکایی ها می ترسیدند. سازمان برای این که دل آمریکایی ها را بدست بیاورد فرماندهان و افسران آمریکایی را به صرف شام یا نهار در داخل قرارگاه دعوت میکردند و پذیرایی گرمی از آنها بعمل می آوردند. از این نقطه به بعد سازمان تبدیل شده بود به آلت دست آمریکایی ها.

رجوی هدفش این بود که به جای صدام، خودش را به آمریکائیها وصل کند و به همین دلیل بیدریغ به آمریکایی ها خدمت کرد و سعی نمود اطلاعاتی هم در داخل عراق به آنها بدهد.

بعد از گذشت 4 الی 5 سال اشغال آمریکا در عراق و حضور در قرارگاه اشرف ، نیروهای آمریکایی قرار شد کنترل قراگاه اشرف را تحویل دولت عراق بدهند و طبق توافق فی ما بین، قرار بر این شد که آمریکا نیروهای خودش را در عراق کم کند و روز 5 مرداد تلویزیون العراقیه خبری را پخش کرد که طبق توافق طرفین ، منبعد مسئولیت قرارگاه اشرف را نیروهای عراقی عهده دار می شوند. علی دباغ سخنگوی رسمی دولت عراق خاطر نشان کرد دولت به برخورد انسانی با افراد موجود در قرارگاه اشرف بر اساس آنچه که قوانین بین المللی تعیین شده است ملتزم است تا زمانی که قوانین جاری عراق رعایت شود. دولت اقدام به کوچ دادن هیچ یک از آنها یا اخراج اجباری آنان از عراق نمی کند .

از وقتی مسئولیت قرارگاه اشرف بر عهده عراقی ها شد کشمکش سازمان با دولت عراق بالا گرفت. عراقی ها می گفتند ما باید مانند آمریکایی ها داخل قرارگاه اشرف شویم و کنترل قرارگاه را در دست بگیریم. در واقع قصد آنها ایجاد یک ایستگاه در داخل قرارگاه اشرف بود تا کنترل قرارگاه را بدست بگیرند. اما سازمان به خواسته عراقی ها تن نداد و قبول نداشتند آنان کنترل قرارگاه را بدست بگیرند. در حالی که با حضور نیروهای آمریکایی هیچ مخالفتی نداشتند. مسئولین عراقی چندین بار درخواست مذاکره کردند اما مسئولین سازمان زیر بار نمی رفتند. آنان نمی خواستند قوانین عراق را به رسمیت بشناسند و تابع قوانین عراق جدید باشند و بطور مداوم سنگ اندازی می کردند. در نهایت مذاکره به نتیجه نرسید و دولت عراق به زور متوسل شد. رجوی که فرصت را مناسب می دید به نیروهایش دستور داد با دست خالی در مقابل نظامیان عراقی مقاومت کنند و این گونه درگیری 6 و 7 مرداد در اشرف رخ داد .

رجوی همواره به ما پیام می داد و می گفت باید در مقابل نیروهای عراقی مقاومت کنیم و شعار بیا بیا را سر می داد. بیا بیا رجوی منظور نیروهای عراقی بودند و رجز خوانی می کرد. در حالی که خودش را در سنگرهای بتونی و ضد بمب پنهان کرده بود، طبق معمول بایستی نیروهایش کشته می شدند. تا خودش در امان باقی بماند. وقتی نیروهای عراقی وارد قراگاه اشرف شدند، مسئولین سازمان به ما گفتند نباید اجازه بدهیم حتی پای یک سرباز عراقی به داخل کمپ اشرف باز شود و می گفتند حفاظت از اشرف مخصوصاً مقر 49 برای تک تک مجاهدین اصل است و ورود نیروهای عراقی به این مقر مرز سرخ مجاهدین محسوب می شود. این مقر همان جائی بود که رجوی در آنجا مستقر بود. آن موقع که ما در قرارگاه اشرف بودیم خبر نداشتیم رجوی در آن محل استقرار دارد، بعدها فهمیدیم .

نظامیان عراقی در نهایت از درب شمالی کمپ اشرف وارد قرارگاه اشرف شدند و نیروهای سازمان به دستور رجوی با آنها درگیر شدند. رجوی همواره پیام می داد عقب نشینی نکنید. در نتیجه این درگیری نیروهای سازمان حدود 12 نفر کشته و 36 نفر زخمی به جای گذاشت. رجوی با لجاجت و مقاومت هیچ و پوچ تعدادی را به کشتن داد و تعداد زیادی هم زخمی شدند تا بدین وسیله در نزد مجامع بین المللی مظلوم نمایی کند. او فکر می کرد با به کشتن دادن نیروهایش می تواند در اشرف باقی بماند. اما بعد از چند سال شاهد خروج خفت بارش از اشرف بودیم در حالی که نیازی به این کار نبود و رجوی مسئول مرگ افرادی بود که در 6 و 7 مرداد جانشان را از دست دادند .

محمد رضا گلی