روایت افشاگرانه عضو اروپایی جداشده مجاهدین خلق

رسیدگی به پرونده سران و اعضای گروه تروریستی مجاهدین خلق به‌عنوان یک دادخواهی جمعی پس از گذشت یک سال و نیم در دادگاه مجاهدین خلق ادامه دارد و ابعاد مهمی از جنایت‌های تروریستی گروه مجاهدین خلق را آشکار کرده است.

آن سینگلتون، محقق انگلیسی و عضو جداشده از گروه تروریستی با اشاره به نقض گسترده و آشکار حقوق بشر توسط سران و اعضای این گروه، گفت: من زمانی جذب این سازمان شدم که سران آن ادعا می‌کردند ما طرفدار برابری، حقوق زنان، دموکراسی و مردم‌سالاری هستیم، اما در واقع همه چیزم را در پی عضویت در این گروه از دست دادم؛ زندگی، خانواده، فکر و اندیشه‌ام را برای کار‌هایی که آنها به من دیکته می‌کردند از دست دادم.

وی با بیان اینکه ۲۰ سال جزو طرفداران این سازمان بودم و ۲۰ سال است که دشمن آن هستم و چندین کتاب در مورد مجاهدین خلق نوشتم، اضافه کرد: در آن زمان نمی‌دانستم بمب، خسارت بمب و اقدام‌های تروریستی چیست و به سمت مجاهدین خلق رفتم و نمی‌فهمیدم که از چه کسانی طرفداری می‌کنم. پس از جدایی از این سازمان هم به انگلیسی هم به فارسی علیه مجاهدین خلق و افکارشان نوشتم و شفاف‌سازی کردم.

عضو جدا شده مجاهدین خلق در ادامه با تأکید بر اینکه تصویری که از ایران و مجاهدین خلق در رسانه‌های غربی به مردم نشان داده می‌شود، واقعی نیست، بیان کرد: من در دادگاه مجاهدین خلق حضور یافتم تا صدای افرادی که قربانی اقدام‌های تروریستی این گروه شده‌اند، باشم و چهره واقعی مجاهدین خلق را افشا کنم. حضور رئیس، وکلا، نماینده دادستان، خانواده شهدا، شهود و حضور گسترده مردم در این دادگاه حقیقتی انکارناپذیر است. بر این باورم که دستگاه قضایی ایران صلاحیت رسیدگی به این پروند را دارد و می‌تواند آن را به سرانجام برساند.

به گزارش ستاد حقوق بشر، آن سینگلتون در بخش دیگری از سخنانش به همدستی غرب با رژیم صهیونیستی در نسل‌کشی مردم غزه اشاره کرد و گفت: کشور‌های غربی که از نسل‌کشی رژیم صهیونیستی در غزه حمایت می‌کنند حق اظهارنظر درباره حقوق بشر را ندارند. مردم انگلیس نشان دادند که در این رابطه با دولت موافق نیستند، مردم انگلیس مخالف جنایت‌هایی که در غزه رخ می‌دهد، هستند. پس از نسل‌کشی در غزه، بسیاری از کشور‌ها دیگر به حقوق بشر غرب اعتمادی ندارند.