جلسههای سیوششم و سیوهفتم دادگاه رسیدگی به جنایتهای گروه تروریستی مجاهدین خلق با محوریت موضوع همکاری این گروه با رژیم جنایتکار صهیونیستی برگزار شد؛ همکاری جنایتکارانهای که با توجه به ویژگیهای مشترک طرفین ازجمله کودککُشی، دانشمندکُشی، … در سالهای اخیر تشدید و برجسته شده است.
کارنامه همکاری گروه تروریستی مجاهدین خلق با یکی از بازیگران بزرگ عرصه تروریسم سازمانیافته یعنی رژیم صهیونیستی نقاط سیاه متعددی دارد و در این میان همدستی در تجاوز آشکار و بهشدت محکومشده به ایران در خرداد سال جاری از دیگر نقاط سیاه این کارنامه تیرهتر است.
یکی از بدترین وجوه این تجاوز، اجرای کارزار دانشمندکشی بود که واکنش و اقدام موثر و پیشگیرانه بینالمللی را درپی نداشت.
این در حالی است که ناکامی نهادهای علمی بینالمللی در محکوم کردن ترور عمدی همتایان خود، ارزش جهانی خود علم را تضعیف میکند؛ دانشمندان در همه جا به مرزهایی وابستهاند که سیاست و دانش، جنگ و صلح، خشونت و اکتشاف را از هم جدا میکند؛ بدون این مرزها، همکاری علمی بینالمللی بهعنوان سنگ بنای پیشرفت بشر بهشدت به خطر میافتد.
منصوره کرمی، همسر شهید مسعود علیمحمدی، دانشمند ایرانی که قربانی یکی از همدستیهای جنایتکارانه مجاهدین خلق و رژیم صهیونیستی شد، در جلسه سیوششم دادگاه رسیدگی به جنایتهای مجاهدین خلق، حضور یافته و این همدستی تروریستی میان مجاهدین خلق و رژیم صهیونیستی را تشریح کرد.
کرمی در گفتوگو با میزان ضمن تاکید بر ضرورت برگزاری دادگاه رسیدگی به جنایتهای مجاهدین خلق، خواستار پیگیری پرونده جنایتهای تروریستی رژیم صهیونیستی علیه کشور و مردم ایران در دادگاههای بین المللی شد.
همسر شهید علی محمدی با اشاره به تجاوز جنایتکارانه رژیم صهیونیستی به ایران، گفت: رژیم صهیونیستی در جریان ۱۲ روز تجاوز به ایران از هیچ جنایتی خودداری نکرد و جنایتهای متعددی از کودککشی تا دانشمندکشی را مرتکب شد.
وی خواستار پیگیری حقوقی این جنایتها در محاکم بینالمللی شده و گفت که لازمه چنین اقدامی رسیدگی به این جنایتها در دادگاههای داخلی است.
کرمی با اشاره به اعلامیه حقوق بشر ۱۹۸۶ که حق توسعه را حقی برای همه کشورها و ملتها میداند، گفت: رژیم صهیونیستی و مجاهدین خلق با ترور دانشمندان ایرانی در حال سلب این حق از مردم و کشور ایران هستند؛ این اقدامهای تروریستی پیامدهای متعددی بر حق توسعه دارند و آنها با انجام چنین اقدامهایی تلاش میکنند مانعی در مسیر پیشرفت مردم و کشور ایران ایجاد کنند.
همسر شهید علیمحمدی با بیان اینکه مجاهدین خلق بهعنوان ابزار و دستنشانده دشمنان ایران، برای مردم کاملا شناختهشده هستند و جایگاهی در میان مردم ایران ندارند، گفت: مجاهدین خلق همواره به مردم و کشور ایران خیانت کردهاند؛ نمونههای این خیانت را هم در زمان جنگ تحمیلی رژیم بعث عراق علیه ایران و هم در کارزار ترور دانشمندان دیدهایم؛ همه دنیا و حتی کشورهای غربی نیز بهخوبی مجاهدین خلق را میشناسند؛ کشورهای غربی از مجاهدین خلق حمایت میکنند، زیرا میتوانند از آنها برای انجام کارهایی که خودشان آن را کار کثیف مینامند، استفاده کنند.
همسر شهید علیمحمدی تاکید کرد: ما باید جهان را از جنایت دانشمندکشی مجاهدین خلق آگاه کنیم و باید صدای بلندی در عرصههای بینالمللی داشته باشیم؛ ما باید در نهادهای حقوق بشری حضور فعال داشته باشیم تا روایتهای خود را از آنچه بر ما روا داشتهاند، به جهان اعلام کنیم؛ ما شاهدانی داریم که سندهای زندهای از این جنایتها هستند؛ سندی قویتر و محکمتر از اینها وجود ندارد.
کرمی در ادامه گفت: ما با این سندهای زنده میتوانیم در برابر بازی رسانهای غربیها بهعنوان حامیان مجاهدین خلق و رژیم صهیونیستی بایستیم.
وی ابراز امیدواری کرد که اقدامهای لازم و کافی برای رساندن صدای مظلومیت شهدای ترور و دانشمندان شهید به عرصه بینالمللی انجام شود.