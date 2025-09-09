پشت پرده تجمع مجاهدین خلق در بروکسل با حمایت مالی اسرائیل

مجاهدین خلق با هدف تأمین جمعیت برای تجمع در بروکسل با بحران کمبود نفرات مواجه شدند و تلاش کردهاند با صرف هزینه بسیار از آوارگان و چند هزار اتباع مهاجر اروپایی بهخصوص جنگزدگان استفاده کنند.
روز گذشته در بروکسل، تجمعی از سوی مجاهدین خلق برگزار شد. رسانههای آنها مانور گستردهای بر روی تعداد حاضرین در این تجمع داده و جمعیت حاضر را از اعضا و هواداران این گروه معرفی کردهاند.
بر اساس اطلاعات به دست آمده از منابع آگاه، مقامات مجاهدین خلق که این بار هم مثل گذشته با بحران کمبود نفرات مواجه بودند، تلاش کردهاند با صرف هزینه بسیار هنگفتی از آوارگان و چند هزار اتباع مهاجر اروپایی بهخصوص جنگ زدگان استفاده کنند.
خبرها حاکی بر این است که مجاهدین خلق برای برگزاری این برنامه ۵ میلیون دلار از رژیم صهیونیستی دریافت کردهاند. این پول در قبال خدمات ویژهای بوده که گروه تروریستی مجاهدین خلق در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه به رژیم، علیه مردم ایران ارائه داده است.
مجاهدین خلق در این تجمع از بیش از ۳ هزار نفر جنگ زدههای اوکراینی و همچنین اتباع دیگر کشورهای اروپایی همچون لهستان، آلمان و.. استفاده کردهاند. نکته قابل تأمل حضور تروریستهای تکفیری تحریرالشام با پرچم رژیم جولانی در این تجمع میباشد که تصاویر آن در صفحات مجاهدین خلق هم موجود است.