چهلمین‌ودومین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات ۱۰۴ نفر از اعضای سازمان مجاهدین خلق موسوم به منافقین و همچنین ماهیت این سازمان به‌عنوان یک شخصیت حقوقی، روز سه‌شنبه (۱۳ آبان ماه ۱۴۰۴) در شعبه یازدهم دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی حجت‌الاسلام والمسلمین امیررضا دهقانی و مستشاران دادگاه مرتضی تورک و امین ناصری، با حضور وزیری نماینده دادستان، خانواده شهدا و وکلای آنها و همچنین وکلای متهمان در مجتمع قضایی امام خمینی به‌صورت علنی برگزار شد.

قاضی با تسلیت ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) و همچنین با گرامیداشت روز ۱۳ آبان، که روز مبارزه با استکبار جهانی و در رأس آن شیطان بزرگ، محور بزرگ شرارت، آمریکای جهان‌خوار است گفت: از بارزترین اقداماتی که شیطان بزرگ، آمریکای جهان‌خوار انجام داد می‌توان به قدیمی‌ترین آنها یعنی کودتای ۲۸ مرداد تا مداخله مستقیم در وقایع پس از انقلاب اشاره کرد که همگی عبرت‌آموز از ملت مقاوم، بیدار و هوشیار ایران بزرگ است.

وی گفت:بهتر است بدانند که این دنیا، دنیایی نیست که با ظلم و استکبارورزی بتوان بر آن حکومت کرد و نظم نوینی را به مردم آزاده و بیدار وعده داد که این وعده‌ای خطرناک است. همواره نسل‌های ایران بزرگ در خاطره تاریخی خود، دشمنی‌های ددمنشانه شیطان بزرگ را به یاد خواهند سپرد و این میثاق با آرمان‌های اسلام در ایران بزرگ، در پشتیبانی از ولایت تا به ظهور ادامه خواهد داشت.

قاضی دهقانی بیان کرد: این دادگاه برابر با اختیارات حاصله از قانون و با رعایت اصل ۳۵ قانون اساسی اعلام می‌کند که متهمان دارای وکیل تسخیری بوده و نظر به اتهامات مندرج در کیفرخواست واصله و پیمان‌های منعقده در مقابله با تروریسم در خصوص اتهام تروریستی اعلام می‌کند که میزبانی از متهمان اتهامات تروریستی توسط کشور‌های عضو معاهدات چهارجانبه، خلاف این معاهدات است. کشور فرانسه نیز چنانچه معتقد به پیمان‌هایی است که امضا کرده، نمی‌تواند میزبان متهمان این پرونده باشد.

وی ادامه داد: اصل استرداد یا محاکمه از جمله اصول بین‌المللی است که کشور‌های اروپایی از جمله فرانسه به آن پایبند هستند لذا با توجه به اینکه این دادگاه علنی و با حضور اصحاب رسانه و وکلای تسخیری متهمان است، اهمیت صلح و امنیت بین‌المللی اقتضا می‌کند پس از برگزار این دادگاه، کشور‌های میزبان باید به میزبانی از اعضای این گروهک پایان بدهند.

حجت‌الاسلام والمسلمین دهقانی تأکید کرد: متهمان مکلف به حضور در دادگاه و دولت‌های میزبان مکلف به استرداد این متهمان هستند در غیر این صورت اعلام می‌کنیم که اقدامات دولتمردان این کشور‌ها تهدیدی برای صلح و امنیت جهانی و عدالت هستند.

حجت الاسلام مداح وکیل شکات در جایگاه قرار گرفت و گفت: ارتش ضد خلقی و تروریستی منافقین با تغییر نام خود به ارتش آزادی بخش قصد فریب افکار عمومی در تمام دنیا را داشت و این گروهک هیچ شباهتی به گروه‌های آزادی بخش نبوده و فقط اقدامات تروریستی داشتند. اگر گروهک تروریستی منافقین دست به شکنجه مردم، ترور ۱۷ هزار نفر، کشتن دختر ۱۸ ماهه و آتش زدن اتوبوس و منازل و هواپیما ربایی نمی‌زد، فقط و فقط همین عملیات تروریستی مرصاد مصداق برای اثبات اتهام محاربه، افساد فی الارض و بغی نسبت به هسته مرکزی سازمان و اعضای آن کافی است.

وی گفت: مسعود رجوی سه روز درخواست می‌کند و از صدام می‌خواهد که عملیات مرصاد را انجام دهد و نهایتاً در روز دوشنبه ۳ مرداد سال ۶۷ با حمایت کامل ارتش عراق این عملیات را انجام می‌دهد. گوشه‌ای از جنایت منافقین این است که در اسلام آباد، منافقین مجروحان را از بیمارستان خارج و تیر باران می‌کنند، همچنین ۱۳ نفر از اعضای جهاد سازندگی را گروگان می‌گیرند و تیر باران می‌کنند.

وکیل شکات بیان کرد: مسعود رجوی با فریب اینکه می‌تواند ۴۸ ساعته تهران را اشغال کند تمام اعضای خود را از سراسر دنیا برای عملیات مرصاد جمع می‌کند.

وی افزود: مهدی براعی متهم ردیف ۷ پرونده مسئول بمب‌گذاری‌ها حد فاصل سال‌های ۶۳ تا ۶۴ و فرمانده محور و تسخیر اسلام آباد غرب در عملیات فروغ جاویدان بوده است. مژگان پارسایی متهم ردیف ۸، مسئول قرارگاه اشرف و جانشین مریم رجوی و مسئول طراحی و ترور شهید صیاد شیرازی بوده و در عملیات فروغ جاویدان حضور داشته است. زهرا مریخی متهم ردیف ۹ پرونده عملیات‌ها تروریستی دهه ۶۰ حضور داشته و عضو شورای راهبردی سازمان بوده. این افراد زمانی اسلحه به دست بودند و الان شکل و شمایل گروه آزادی بخش را به خود گرفتند. مهوش سپهری در عملیات فروغ جاویدان فرمانده بوده. قدسی خرازیان در تیم‌های ترور در دهه ۶۰ و عملیات فروغ جاویدان حضور داشته است. تمام این افراد مباشرت در جرم دارند.

در ادامه هادی شعبانی یکی از اعضای جدا شده سازمان مجاهدین خلق در جایگاه قرار گرفت و گفت: در عملیات فروغ جاویدان حضور داشتم در این عملیات قصد فتح تهران را داشتیم. عملیات مرصاد دیوانگی محض برای مسعود رجوی بود. فتح تهران در عرض ۳ روز اساسا غیر قابل باور بود، اما به دلیل فضاسازی‌هایی که از طرف مسعود رجوی انجام شده بود همه اعضا باور کرده بودند اما در این عملیات افراد زیادی کشته شدند.مرصاد در واقع نقطه پایان ارتش آزادی‌بخش در عراق بود. بعد از عملیات مسعود رجوی شکست را گردن اعضا انداخت.

قاضی از این فرد پرسید: مسعود رجوی چگونه اعضا را قانع کرد که به کشور خودشان حمله کنند؟

این عضو جداشده سازمان گفت: در آن زمان فکر می‌کردیم که برای آزادی مردم این کار را انجام می‌دهیم و می‌خواهیم حکومت را سرنگون کنیم و جای آن سازمان را جایگزین کنیم که خواهان برابری و آزادی است. مسعود رجوی در جلسه قبل از عملیات مرصاد به اعضا گفته بود که بعد از رسیدن به تهران ۳ روز فرصت دارید هر فردی را که می‌خواهید اعدام کنید و خیلی آشکار دستور ترور و کشتن را داده بود.

در ادامه وکیل شکات به تشریح روابط مسعود رجوی و کادر سازمان مجاهدین خلق با ارتش عراق پردخت و گفت: مسعود رجوی شخصا و با لباس نظامی دستور شروع عملیات‌ها را صادر می‌کرد.

حجت‌الاسلام والمسلمین علی صداقت کارشناس مبانی اعتقادی و استاد دانشگاه در ادامه دادگاه گفت: همکاری بین مسعود رجوی و صدام عجیب و تاریخی بود و همین همکاری منجر به جنایاتی علیه مردم ایران و عراق شد.

فرخانی نماینده حقوقی ارتش جمهوری اسلامی ایران در ادامه دادگاه در جایگاه قرار گرفت و گفت: لایحه شکات خود را به صورت مکتوب به دادگاه ارسال کردم.

در ادامه پرویز اسماعیلی سرهنگ بازنشسته در جایگاه قرار گرفت و گفت: در زمان عملیات مرصاد، فرمانده گروهان را برعهده داشتیم. دو روز پس از پذیرفتن قطعنامه، در مرز مشاهده کردیم که عراق در حال تجهیز تجهیزات است و تا عصر گروهان ما از هم پاشید و در این موضوع نقش منافقین پررنگ بود. منافقین با بلندگو و با زبان فارسی سربازان ما را که روزها تشنه و گرسنه در خط مقدم بودند، صدا می‌کردند و فریب می‌دادند و از مرز خارج می‌کردند.

در ادامه دادگاه شکایت خانواده‌های شهدای از استان‌های ایلام و کرمانشاه استماع شد.

محمد مهدی‌زاده افسر بازنشسته ارتش جمهوری اسلامی ایران در جایگاه قرار گرفت و گفت: روز ۳ مرداد ماه ۶۷ نیرو‌های منافقین با ارتش عراق از مرز کرند وارد کشور شد. آنها وارد اسلام آباد شدند و افراد زیادی را به شهادت رساندند.

محمدرضا گلی اسکاردی عضو جدا شده از سازمان مجاهدین خلق در جایگاه قرار گرفت و گفت: از سال ۶۷ تا سال ۱۳۹۰ عضو سازمان بودم و در عملیات فروغ جاویدان حضور داشتم و امدادگر بودم. قبل از عملیات همه را جمع و توجیه کردند. کار من در قزوین بود یعنی تا رسیدن به قزوین مأموریتی نداشتم. پس از رسیدن به تنگه چهارزبر متوقف شدیم.

دوست محمد فرحی یکی از اعضای جداشده سازمان مجاهدین خلق نیز در دادگاه گفت: سال ۶۶ به همراه چند نفر از دوستان عضو سازمان شدم و تا سال ۷۳ از سازمان جدا شدم. در عملیات فروغ جاویدان حضور داشتم. تیپ ما تا اسلام‌آباد پیش رفت و چند شب آنجا بودیم. مسعود رجوی قبل از عملیات اعتقاد داشت که در این عملیات پیروز می‌شویم.

در ادامه قاضی ختم جلسه را اعلام کرد و گفت: جلسه بعد ۲۷ آبان ماه برگزار می‌شود.