چند کلامی به برادر اسیرم علی قلیزاده

برادرم علی عزیز

سلام و درود فراوان به داداش قشنگم. امیدوارم حال تو خوب باشد و در آرامش باشی.

چند روز پیش در جلسه انجمن نجات گیلان به اتفاق شمار دیگری از خانواده های چشم انتظار شرکت داشتم و پیام تصویری برایت ضبط کردم و گفتم که اگر نمی‌خواهی به ایران بیایی نیا وهر کشوری که انتخاب کنی ما پذیرای تصمیمت هستیم خدای ناکرده تعبیر بد نکنی علی جان.

خانواده فقط نگران تو هستند و خواهان آزادی و رهایی تو از آن شرایطی که هستی. می‌خواهم یک بار دیگر با قلبی پر از مهربانی ونگرانی صدای خانواده‌ات را به تو برسانم.

علی جان ما تو را بسیار دوست داریم و همیشه به فکرت هستیم. وجود تو برای ما بسیار ارزشمند است و هیچ چیزی نمی‌تواند این پیوند عاطفی را سست کند حتی اگر تصمیم داشته باشی که به ایران برنگردی، ما انتخاب تو را محترم می‌شماریم و خواسته‌ات را می‌پذیریم. مهم برایمان این است که در جایی باشی که خودت انتخاب کرده‌ای و احساس آرامش کنی و تنها خواسته قلبی ما این است که از فرقه رجوی خارج شوی و برای خودت زندگی کنی آزاد و بدون وابستگی به فرد یا گروهی.

داداش جان همیشه به یاد داشته باش که خانواده‌ات در ایران با آغوشی باز و قلبی سرشار از عشق و محبت چشم ‌براه تو هستند هر کجا که باشی و هر انتخابی که داشته باشی. تو فرزند این خانواده‌ای و جای تو در کنار ما همیشه خالی خواهد ماند.

امیدوارم روزی برسد که بتوانیم همدیگر را در آغوش بگیریم. تا آن روز سلامت و شاد باشی و بدان که ما همواره پشتیبان و منتظر تو هستیم.

با عشق و امید فراوان به امید دیدار

خواهر کوچکت زهرا

۰۹۱۱۲۸۴۲۲۸۲/۰۹۰۲۱۹۸۲۲۸۲