دوره آموزشی مجاهدین خلق برای عناصر داعش در فرانسه

اسناد و اطلاعات موجود حاکی از آن است که در سالهای گذشته، گروه تروریستی مجاهدین خلق به درخواست سرویس جاسوسی رژیم صهیونیستی (موساد)، برای برخی از عناصر داعش در کشور فرانسه دورههای آموزشی برگزار کرده است.
بر اساس یکی از این اسناد که به سال 2012 بازمیگردد، یعنی زمانی که معارضین و تروریستها تا اطراف کاخ ریاستجمهوری سوریه پیشروی کرده بودند، موساد از مجاهدین خلق میخواهد که مأموریت برقراری ارتباط با گروههای تکفیری در سوریه را آغاز کنند. در جلسه نخست، مجاهدین خلق پس از جمعبندی، این درخواست را رد و اعلام میکنند که شناخت کافی از گروههای تکفیری ندارند. اما در جلسه بعدی، یکی از افسران موساد صراحتاً به آنان دستور میدهد که نهتنها باید ارتباطگیری را آغاز کنند، بلکه وظیفه دارند آموزشهای اطلاعاتی و عملیاتی لازم را نیز به این گروهها منتقل کنند.
پس از این دستور، مجاهدین خلق تعدادی از عناصر تکفیری را به فرانسه منتقل کرده و برای آنها دورههای آموزشی ویژه برگزار میکنند. حتی این گروه، به نیابت از تروریستها، در پاریس تجمعاتی علیه دولت بشار اسد ترتیب میدهد و از میان پناهندگان و عناصر پراکنده در شهرهای اروپایی، نیروهایی را گردآوری کرده و به خدمت میگیرد.
یکی دیگر از اسناد منتشرشده که مورد بحث رسانهها نیز قرار گرفته، مربوط به شهادت شهید بدرالدین است. بر اساس این سند، مجاهدین خلق با جمعآوری اطلاعات میدانی و ارائه آن به گروههای تکفیری، نقش مستقیمی در عملیات تروریستی داشتند. این اطلاعات توسط مجاهدین خلق آماده و سپس در اختیار تکفیریها قرار داده میشد تا آنان عملیاتهای تروریستی خود را طراحی و اجرا کنند.