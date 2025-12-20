دست نیازمان به سوی هر فرد و نهاد حقوق بشری که بتواند داد ما را از رجوی و تشکیلات ضد بشری اش بستند، دراز است. ما مادران و خواهران اعضای گرفتار در مناسبات جهنمی مجاهدین خلق، سالهاست در انتظار دیداری، تماسی و یا پیامی و حتی خبری از عزیزان مان هستیم که رجوی در حصار […]

دست نیازمان به سوی هر فرد و نهاد حقوق بشری که بتواند داد ما را از رجوی و تشکیلات ضد بشری اش بستند، دراز است.

ما مادران و خواهران اعضای گرفتار در مناسبات جهنمی مجاهدین خلق، سالهاست در انتظار دیداری، تماسی و یا پیامی و حتی خبری از عزیزان مان هستیم که رجوی در حصار تشکیلاتش به اسارت گرفته است.

درخواست ما چیز سخت و پیچیده ای نیست. ما فقط و فقط می خواهیم با عزیزان مان در ارتباط باشیم. می خواهیم از وضعیت شان با خبر باشیم. می خواهیم بعد از سالها و دهه ها دوری، آنها را در آغوش بگیریم و رنج دوری مان را برایشان بازگو کنیم.

بارها و بارها به سازمانهای حقوق بشری نامه نوشتیم و ایمیل زدیم، برای آنها تشریح کردیم فرزندان ما چندین سال است در سازمانی بنام مجاهدین خلق اسیر هستند. رهبران سازمان مجاهدین فرزندان ما را در یک حصار بسته زندانی کرده اند و به آنها اجازه نمی دهد با خانواده های خودشان تماس بگیرند. سازمان مجاهدین برای بقای خودش فرزندان ما را در کمپ آلبانی شستشوی مغزی می دهد و عواطف را از فرزندان ما گرفته است.

ما درد دل خودمان را به چه کسی بگوییم؟ چرا سازمانهای حقوق بشری کاری برای ما نمی کنند! تا کی ما بایستی در حسرت دیدن فرزندانمان باشیم. سازمانهای حقوق بشری دست در دست سازمان مجاهدین گذاشته اند و می خواهند فرزندان ما را در کمپ از بین ببرند. چرا سازمانهای حقوق بشری یک اکیپ به آلبانی نمی فرستد تا به طور جداگانه با فرزندانمان صحبت کنند.

ما نگران فرزندانمان هستیم. تن ها یاری گر ما خداوند متعال است و ما با توکل به او، برای آزادی فرزندانمان تلاش می کنیم. سازمان مجاهدین ضد بشر و ضد آزادیست. ماهیت این سازمان برای ما روشن است. ما منتظر روزی هستیم که چهار دیواری اشرف در آلبانی روی سر رجوی و زنش مریم خراب شود و فرزندان ما خودشان را بعد از چندین سال آزاد کنند.

1 – فاطمه گل ریزان – خواهر عباس گل ریزان در کمپ آلبانی

2 – طاهره گل ریزان – خواهر عباس گل ریزان در کمپ آلبانی

3 – معصومه گل ریزان – خواهر عباس گل ریزان در کمپ آلبانی

4 – مهین حبیبی – مادر پروانه ربیعی عباسی در کمپ آلبانی

5 – فریده کرم بستی – خواهر اردشیر کرم بستی در کمپ آلبانی

6 – منتهی زهرایی – مادر مصطفی قائدی در کمپ آلبانی

7 – صدیقه نجفی – مادر محمد جعفر نجفی در کمپ آلبانی

8 – طاهره رضایی – مادر حسن رضایی در کمپ آلبانی