جشن یلدا در کنار خانواده

مراسم شب یلدا یکی از کهن ترین و زیباترین آیین های ایرانی است که از گذشته های بسیار دور تا کنون در میان مردم ایران زنده مانده است. در شب یلدا خانواده ها در خانه بزرگ ترها جمع می شوند و لحظاتی صمیمی و خاطره انگیز را کنار یکدیگر می گذرانند. در تشکیلات رجوی عکس […]

مراسم شب یلدا یکی از کهن ترین و زیباترین آیین های ایرانی است که از گذشته های بسیار دور تا کنون در میان مردم ایران زنده مانده است. در شب یلدا خانواده ها در خانه بزرگ ترها جمع می شوند و لحظاتی صمیمی و خاطره انگیز را کنار یکدیگر می گذرانند. در تشکیلات رجوی عکس این را عمل می کنند.

سنت ها در تشکیلات مجاهدین برای ما معنی نداشت. شب یلدا به جای جشن بایستی در نشست ها تحقیر و سرکوب می شدیم. سنت ها را فراموش کرده بودیم. نه فقط جشن شب یلدا، در رابطه با سال تحویل و ورود به سال جدید بایستی به سخنان حکیمانه رجوی و زنش گوش می کردیم. بحث های مختلف می کردند به جز بحث سال جدید! رجوی و زنش به هیچ سنتی اعتقاد نداشتند، فقط به سرکوب و تحقیر و سر به نیست کردن اعضاء اعتقاد داشتند.

وقتی به ایران برگشتم تمام سنت ها برای من زنده شد. حال در کنار خانواده جشن شب یلدا را برگزار می کنم و گرفتن جشن در کنار خانواده چقدر زیباست. انسان فقط در کنار خانواده زنده است.