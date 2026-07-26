جنایت جنگی عوامل مجاهدین خلق در عملیات فروغ جاویدان

عملیات مرصاد که سازمان تروریستی مجاهدین خلق از آن با نام فروغ جاویدان نام می‌برد بخش دیگری از اقدامات ضد خلق گروه رجوی بود که در واپسین روزهای جنگ تحمیلی به ‌وقوع پیوست و اعضای این گروه با کمک تسلیحاتی ارتش بعثی، تجاوز گسترده‌ای به ایران اسلامی داشتند. در این تهاجم انواع و اقسام جنایات […]

عملیات مرصاد که سازمان تروریستی مجاهدین خلق از آن با نام فروغ جاویدان نام می‌برد بخش دیگری از اقدامات ضد خلق گروه رجوی بود که در واپسین روزهای جنگ تحمیلی به ‌وقوع پیوست و اعضای این گروه با کمک تسلیحاتی ارتش بعثی، تجاوز گسترده‌ای به ایران اسلامی داشتند. در این تهاجم انواع و اقسام جنایات را در حق مردم ایران و رزمندگان حاضر در منطقه روا داشتند.

بر اساس روایت ها و شواهد عینی عناصر این گروه تروریستی مبادرت به کشتار غیر نظامیان در صحنه نمودند. به نقل از مادر شهید سیدمهدی رضوی، از شهدای عملیات مرصاد آمده است که سید مهدی در گردان مسلم لشکر 27 و در منطقه اسلام ‌آباد غرب بود که به شهادت رسید. عناصر مجاهدین چشم‌هایش را در آورده بودند، گوشهایش را بریده بودند و آنقدر به فکش ضربه زده بودند که فکش خرد شده بود و پوستش را کنده بودند و بدنش را سوزانده بودند. در بخش دیگری نقل گردیده نوشین شریفی کودک سه ساله اهل اسلام‌آباد غرب، خردسال‌ترین شهید جنایت‌های مجاهدین به اصلاح خلق در سال 1367 است که در تهاجم این گروه در روز سوم مرداد براثر اصابت گلوله مستقیم در مقابل چشم مادرش به شهادت رسید. اوج رذالت گروه جنایتکار مجاهدین در ترور زنان و کودکان بی ‌دفاع بود. 20 تن از شهدایی که توسط آنها در سال 1367 به شهادت رسیدند از زنان و کودکان بوده‌اند.

بر ساس اظهارات اعضای جدا شده از این گروه درعملیات موسوم به فروغ جاویدان سربازان وطن که برای دفاع از خاک و ناموس کشورشان در صحنه حضور داشتند، بی رحمانه به طرز هولناکی توسط این گروه به قتل رسیدند . در بخشی از سخنرانی صدام حسین رئیس جمهور وقت عراق در تیر ماه سال 1367 اعلام کرد به زودی بعد از مدتی خواهید دید که چگونه مجاهدین خلق به اعماق خاک خودشان نفوذ خواهند کرد .

نمودار جنایات جنگی گروه رجوی درعملیات مرصاد تا جایی پیش رفت که حتی از دید شبکه ضد ایرانی اینترنشینال مخفی نماند و در مصاحبه با سنابرق زاهدی از عناصر پلید و شکنجه گر گروه که خود را مسئول کمیسیون قضایی شورای کذایی معرفی می کند با صراحت خطاب به این عنصر رذل گفت: شما در عملیات مرصاد سربازان وطن که برای دفاع مقابل ارتش عراق آمده بودند هدف قرار دادید و با ارتش صدام همکاری کردید و جالب آن که سنابرق زاهدی شخصا به کشتار و جنایتشان در عملیات مرصاد اقرار نمود .

جنایات سران گروه در مرداد ماه سال 1368 بی شمار و خارج از مجال یادداشت فعلی می باشد اما نکته مهم آن بخش حقوقی داستان است که ادله ، قرائن و اماره قضایی برای اثبات جنایت جنگی عوامل گروه مجاهدین بسیار وجود دارد و علاوه بر محاکم داخلی کشور، جنایات جنگی سران گروه با توجه به گستردگی آن علیه غیر نظامیان و اموال عمومی حتما باید در محاکم بین المللی به ویژه در دادگاه کیفری بین المللی مورد بررسی گردد و النهایه استرداد امران و عاملان برای مجازات قطعی را در پی داشته باشد .

صمد اسکندری