پذیرش نوکری مجاهدین توسط آمریکا از زبان جولیانی

در سایت های رسمی سازمان از زبان مریم رجوی نوشتند: “قدرت نظامی خارجی، رژیم آخوند ها را سرنگون نمی کند”. پس نتیجه می گیریم که از دیدگاه مریم رجوی، ارتش آمریکا و قدرت نظامی آن، در امر سرنگونی هیچ کاره است و مردم داخل نقش اصلی و حتی فرعی در سرنگونی رژیم را بر عهده […]

در سایت های رسمی سازمان از زبان مریم رجوی نوشتند:

“قدرت نظامی خارجی، رژیم آخوند ها را سرنگون نمی کند”.

پس نتیجه می گیریم که از دیدگاه مریم رجوی، ارتش آمریکا و قدرت نظامی آن، در امر سرنگونی هیچ کاره است و مردم داخل نقش اصلی و حتی فرعی در سرنگونی رژیم را بر عهده دارند و توان سرنگونی فقط در دست مردم است.

اما در سوئی دیگر رودی جولیانی وکیل ترامپ، در جلسه مجاهدین در ایتالیا چند بار به این موضوع اشاره کرده است که :

“جولیانی با انتقاد از حامیان جریان پهلوی، به‌روشنی اعلام می‌کند که جامعه بین‌المللی و به‌ویژه دولت ایالات متحده، هرگز چنین گزینه‌‌ای را به‌عنوان بدیل آینده قبول نخواهد کرد… و… به همین دلیل است که به شما می‌گویم، دولت آمریکا هرگز او را نخواهد پذیرفت… و … ( اما شما را چرا… چون شما حاضر هستید آمریکا را در بازی های داخلی و اقتصاد و چپاول ایران ، شریک کنید!) ”

جولیانی شخصی است که با دریافت هزاران دلار، در مراسمات مجاهدین خلق ، سخنرانی می کند و از دزدی و چپاول دیگران در حالی دم می زند که خودش سوابق درخشانی در کلاهبرداری و دزدی دارد.

از نظر او دولت آمریکا مجاهدین را بیشتر قبول دارد تا پهلوی ها را . چرا ؟ چون اولا در عراق و هنگام خلع سلاح ، ثابت کرده است که نوکری وفادارتر از پهلوی است و به شرط قبول آمریکا، حاضر به دادن هر امتیازی است و نوکرتر است. وطن فروش تر است. خائن تر است.

مریم رجوی بهتر از همه می داند که اگر آشکار و هویدا بگوید که ترامپ جان ، تو سرنگون کن ، من را هم رهبر کن، بعد ایران مال تو ، من هم در ظاهر رهبر باشم و سکان در دست من باشد. در اینصورت همه ی نیروها به مجاهدین طعنه می زنند که استقلال ندارد و نوکر آمریکاست ، برای همین مجبور است که مدام در بوق و کرنا بدمد که قدرت نظامی خارجی حکومت را سرنگون نمی کند.

اما خود با قاضی کردن کلاهش می داند که اگر قرار بود کاری در راستای سرنگونی بکند، درعراق که لب مرز بود و تانک و توپ داشت و نیروی جوان، بهترین موقع بود، پس نتیجه گرفته است که توان سرنگونی ندارد و دقیقا به همین دلیل است که آویزان آمریکا و اسرائیل شده است.

اما من بعنوان یک جداشده می دانم که اگر و اگر و اگر هم تابلوی مد نظر مریم رجوی ، محقق شود، مردم جلوی آنها را سد خواهند کرد ، بهر قیمت . . .

محمدرضا مبین