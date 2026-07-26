دیدار اعضای انجمن نجات خوزستان با خانواده ابدال اسدی

روز چهارشنبه مورخه 31 تیرماه 1405 اعضای انجمن نجات خوزستان با حضور در منزل خانم زهرا اسدی که برادرش ابدال سالهاست گرفتار گروه مجاهدین خلق است، با آنها دیداری صمیمی داشتند. در این دیدار خانم زهرا اسدی و فرزندان ایشان از حضور اعضای انجمن نجات در منزلشان استقبال و به آنها خیرمقدم گفتند. خانم زهرا […]

روز چهارشنبه مورخه 31 تیرماه 1405 اعضای انجمن نجات خوزستان با حضور در منزل خانم زهرا اسدی که برادرش ابدال سالهاست گرفتار گروه مجاهدین خلق است، با آنها دیداری صمیمی داشتند.

در این دیدار خانم زهرا اسدی و فرزندان ایشان از حضور اعضای انجمن نجات در منزلشان استقبال و به آنها خیرمقدم گفتند. خانم زهرا اسدی به اعضای انجمن نجات گفت از اینکه می بینم همواره شما در کنار ما خانواده ها برای نجات عزیزانمان هستید ممنون وسپاسگزارم وهمیشه می گویم خوش به حالتان که نجات یافتید و نزد خانواده هایتان برگشتید. ای کاش برادرم ابدال هم بتواند مثل شما روزی به آغوش خانواده اش برگردد. اما راستش بعد ازاینکه شنیدم او مجروح و مجبور به نشستن بر روی ویلچر شده با خودم می گویم شاید او هرگز نتواند برگردد. اما وقتی صحبت های امیدوارکننده شما را می شنوم باز امیدم به بازگشت ابدال زنده می شود .

خواهرزاده های ابدال رضا و فاطیما هم هر کدام به سهم خود به اعضای انجمن نجات خیرمقدم گفتند و ابراز کردند ما که خاطره ای از دایی ابدال نداریم اما بارها و بارها دیدیم که مادرمان درخلوت خودش زمزمه می کند و می گوید ابدال جانم کی برمی گردی؟ که واقعا برایش ناراحت و سعی می کنیم به او دلداری بدهیم .

علی اکرامی مسئول انجمن نجات خوزستان ضمن تشکر از مهمان نوازی و ابراز لطف خانم اسدی و فرزندانش گفت: متاسفانه بعد از انتقال اعضا به کشور آلبانی نسبت به زمان حضور آنها در عراق شرایط سختی برای خانواده هایشان از بابت دسترسی آسان به آنها بوجود آمد. وی جهت اطلاع خواهر ابدال و فرزندان وی در خصوص مجروح و فلج شدن ابدال گفت: وضعیتی که ابدال و تعدادی دیگر مثل او در تشکیلات مجاهدین پیدا کردند فقط بدلیل اصرار بیهوده رجوی برای ماندن درعراق بود و او عمدا آنها را جلوی سربازان مسلح عراقی فرستاد که متاسفانه تعدادی هم نیز کشته شدند .

مسئول انجمن نجات در توضیحات پایانی خود به افشای ترفندهای رهبران مجاهدین برای ایجاد مسئله امنیتی برای خانواده های اعضایش اشاره کرد و گفت: متاسفانه در مواقع شرایط حساسی که در سالهای اخیر برای کشور بوجود آمده، سرکردگان مجاهدین اعضای خود را با ترفند هایی در هر دور مجبور کردند تا آنها خانواده های خود و بخصوص با فریب دادن اعضای جوانتر خانواده را برای انجام اقداماتی در جهت اهداف تشکیلات رجوی در شهر خود ترغیب کنند که همه خانواده های اعضا می بایست نسبت به این موضوع حساس و هوشیار باشند چون برای سرکردگان رجوی سلامت امنیتی خانواده های اعضایش اصلا مهم نیست و اتفاقا آنها بدنبال بهره وری سیاسی از ایجاد شدن مسئله امنیتی خانواده های اعضایش هستند. هرچند خوشبختانه و به لطف روشنگری اعضای انجمن نجات بخصوص در خوزستان و و از طرف دیگر هوشیار بودن خانواده های استان سرکردگان باند مخرب رجوی نتوانستند اهداف مورد نظر خود را پیش ببرند. یکی ازشگرد های فریبنده آنها استفاده از احساسات افراد جوانتر خانواده می باشد که در این خصوص لازم است اعضای بزرگ تر خانواده که شناخت بیشتری از ماهیت فریب کارانه این تشکیلات دارند از نسل جوان صیانت کنند.

خانم زهرا اسدی و فرزندانش در پایان ضمن تشکر مجدد از حضور اعضای انجمن نجات در منزلشان گفتند: خوشبختانه بدلیل روشنگری های شما اعضای انجمن نجات، ما نسبت به خطر این سازمان واقف هستیم. خانم زهرا اسدی در ادامه گفت: من برادرم ابدال را دوست دارم وامیدوارم که او بتواند هرچه زودترخودش را نجات دهد. و به او می گویم برادر خوبم از افتادن در دام رجوی نه خودت سود بردی و نه ما خانواده ات. بنابراین نگذار زندگی برادرزاده و خواهرزاده هایت دستخوش بازی های بیهوده رجوی شود.