شکست در عملیات فروغ جاویدان، تنها یک شکست نظامی در جاده‌های ایران نبود بلکه یک زلزله روانی بود که لایه‌های عمیق شخصیت اعضای سازمان را برای دهه‌ها تغییر داد. این فاجعه زیربنای روانی ایجاد کرد که نسل‌های بعدی را به ابزارهای مطیع تبدیل نمود. پارادوکس وفاداری و گناه پس از این عملیات سازمان با یک […]

شکست در عملیات فروغ جاویدان، تنها یک شکست نظامی در جاده‌های ایران نبود بلکه یک زلزله روانی بود که لایه‌های عمیق شخصیت اعضای سازمان را برای دهه‌ها تغییر داد. این فاجعه زیربنای روانی ایجاد کرد که نسل‌های بعدی را به ابزارهای مطیع تبدیل نمود.

پارادوکس وفاداری و گناه

پس از این عملیات سازمان با یک تضاد روانی بزرگ روبرو شد. اعضا می‌دانستند که در یک مسیر اشتباه حرکت کرده‌اند اما رهبری آن‌ها این اشتباه را به عنوان یک وظیفه مقدس جلوه داد. این امر باعث ایجاد یک احساس گناه جمعی شد. نسل‌های بعدی که در فضای پس از فروغ رشد کردند یاد گرفتند که هرگونه پرسشگری یا نقد درباره شکست‌ها به معنای خیانت به خون قربانیان است. این یعنی تبدیل کردن شکست به مقدس تا هیچ‌کس نتواند از مسیر تعیین شده خارج شود.

مهندسی ترس و انزوای عاطفی

فروغ جاویدان به سازمان آموخت که برای بقا باید از دنیای واقعی جدا شد. نسل‌های بعدی با این باور بزرگ شدند که «دنیای بیرون» دشمن است و تنها در حصار سازمان امنیت دارند. این انزوای عاطفی باعث شد که افراد توانایی تحلیل واقعیت را از دست بدهند. آن‌ها به جای آنکه با واقعیت جامعه مواجه شوند با واقعیت ساخته و پرداخته شده توسط رهبری زندگی کنند. این نوع تربیت نسل‌هایی را تولید کرد که نه بر اساس منطق بلکه بر اساس ترس از طرد شدن حرکت می‌کنند.

فرسایش هویت و جایگزینی با عقیده

در نسل‌های پس از فروغ، هویت فردی به مرور از بین رفت و جای خود را به هویت سازمانی داد. از آنجا که شکست بزرگ فروغ باعث شد سازمان به سمت کنترل‌های شدیدتر برود نسل‌های جدید دیگر اجازه نداشتند خودشان باشند. آن‌ها باید نسخه‌هایی از خود می‌ساختند که با ایدئولوژی اصلاح‌شده پس از سال ۶۷ همخوانی داشته باشد. این فرآیند منجر به خلق نسل‌هایی شد که بیشتر شبیه به سربازان عقیدتی هستند تا کنشگرانِ سیاسی.

آرش رضایی