اعضای انجمن نجات گیلان در کنار برادر اسماعیل پورحسن به مناسبت تولد ایشان

پنجشنبه شب، اول مرداد به بهانه زادروز تولد حاج مرتضی پورحسن برادر اسماعیل پورحسن، از خانواده های فعال در انجمن نجات مرکز گیلان، با کیک و هدیه بدون اطلاع قبلی خدمت رسیدیم تا شبی بیادماندنی و خاطره ساز را صمیمانه برایشان رقم بزنیم. ایشون طی دو دهه متوالی مجدانه در پی رهایی نازنین برادرش، فعالیت […]

پنجشنبه شب، اول مرداد به بهانه زادروز تولد حاج مرتضی پورحسن برادر اسماعیل پورحسن، از خانواده های فعال در انجمن نجات مرکز گیلان، با کیک و هدیه بدون اطلاع قبلی خدمت رسیدیم تا شبی بیادماندنی و خاطره ساز را صمیمانه برایشان رقم بزنیم.

ایشون طی دو دهه متوالی مجدانه در پی رهایی نازنین برادرش، فعالیت چشمگیری داشته است. سوای از ده‌ها دیدار در دفتر انجمن و ارسال نامه به مجامع بین المللی و … بارها و بارها هم بمنظور دیدار با برادر اسیرش با تحمل مشقات زیاد به عراق ناامن و اشرف مضمحل شده مسافرت نمود شاید که ختم به خیر شود و اسماعیل بتواند به وطن و کانون گرم خانواده برگردد ولی هیهات…

آقا مرتضی با دیدن غیر منتظره ما خیلی خوشحال شد و گفت: ” خیلی ممنونم آقای پوراحمد که به اتفاق همسرتان لطف کردین و برایم جشن تولد گرفتین و یه جورهایی سورپرایز شدم و شرمنده. انشالله پاسخ دل مهربان تان رو از خدا بگیرید و من هم بتوانم جبران کنم.”

آقا مرتضی در ادامه در جمع کوچیک و صمیمی مان گفت: ” حضور ارزشمند امشب شما من را به دوردست‌ها برد و دقیقا ۳۷ سال پیش بود که همچین شبی اسماعیل در میانه مرخصی از خدمت سربازی برایم کیک تولد گرفت و سورپرایزم کرد که هیچوقت از خاطرم نرفت و شما امشب آنرا برایم زنده کردید آقای پوراحمد.

درست است من یک سال دیگر به عمرم اضافه شده ولی امیدوارتر از قبل برای رهایی برادرم از صف رجویهای وطن فروش هر دستوری بفرمایید در خدمتم و کوتاه بیا نیستم.

من عزم جزم کردم تا آخرین دقایق حیاتم هم که شده اسماعیل را در آغوش بگیرم و زندگی جدیدش را که برایش مهیا کردم را ببینم.

من به امید آن روز دلم خوش است و زنده ام.”

جشن تولد ایشان صمیمانه با پذیرایی و گرفتن عکسهای یادگاری ادامه داشت. به این امید که با اضمحلال کامل رجویها روزی نه چندان دور اسماعیل پورحسن به وطن و کانون پر مهر خانواده برگردد .

علی پوراحمد