گفتگوی ویژه با مسئول انجمن نجات استان آذربایجان شرقی

آگاهی بخشی حق مسلم خانواده هاست

بخشعلی علیزاده از اعضای انجمن نجات استان آذربایجان شرقی، با مسئول این انجمن به گفتگو نشست.

این گفتگو به بهانه ششمین سالگرد درگذشت پدر آقای علیزاده ترتیب داده شد و به مسائل و معضلاتی که در تشکیلات رجوی با آن مواجه می باشند پرداخته شده و به دو سوال اساسی پاسخ داده شده است:

اول اینکه چرا در تشکیلات رجوی بحث خانواده ممنوع است و رجوی تلاش میکند حتی خبر فوت خانواده ها را به اعضایش نرساند، اصل داستان چیست و چرا سران تشکیلات از بحث خانواده فاصله میگیرند؟

دوم اینکه آینده سازمان مجاهدین خلق از نظر مدیر مسئول انجمن نجات استان آذربایجان شرقی چگونه است؟ و اصلا برای رجوی و تشکیلاتش آینده ای روشن متصور است؟