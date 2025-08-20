دیدار اعضای انجمن نجات خوزستان با خانواده نصار شیخ منصور رامهرمزی

روز دوشنبه 27 مردادماه جاری، اعضای انجمن نجات خوزستان با آقای عبدالرضا شیخ منصوری در شهر ماهشهر و در منزل ایشان دیداری صمیمانه داشتند.

در این دیدار که همسر و فرزند عبدالرضا شیخ منصوری نیز حضور داشتند هرکدام ضمن خوش آمد گویی به اعضای انجمن نجات گفتند: از اینکه امروز به منزل ما تشریف آوردید تا بتوانیم ضمن دیدار باشما خبری از نصار بدست بیاوریم بسیار ممنون هستیم.

در این دیدار مسئول انجمن نجات خوزستان ابتدا از آقای عبدالرضا شیخ منصوری و همسر محترمش و همچنین فرزندشان مجید بخاطر ابراز محبت به اعضای انجمن نجات و مهمان نوازی که داشتند بسیار تشکر کرد و در ادامه توضیحات مختصری از آخرین وضعیت اعضای مانده در کمپ اشرف 3 و بخصوص وضعیت برادرشان به آنها ارائه داد و گفت: سرکردگان گروه رجوی بعد از شکست در عملیات موسوم به فروغ جاویدان و با توجه به از دست دادن انبوهی از نیروهایشان برای تکمیل نیرو در سال 68 وارد اردوگاه اسرای جنگی عراق شدند و با دادن وعده های دروغین به اسرا تعدادی از آنها را فریب داده و به کمپ اشرف و در واقع از اسارتی به اسارت دیگر بردند.

مسئول انجمن نجات خوزستان در ادامه توضیح داد انجمن نجات با هدف کمک به رهایی افراد گرفتار در گروه رجوی و ایضا اطلاع رسانی از وضعیت آنها به خانواده هایشان به همت اعضای رهایافته از گروه رجوی تاسیس شد. مسئول انجمن نجات همچنین در رابطه با فعالیت های انجمن نجات آلبانی گفت: این انجمن هم چند سال است که در جهت آگاهی بخشی به اعضا و کمک به رهایی آنها فعالیت می کند.

عبدالرضا شیخ منصوری ضمن تشکر از فعالیت های انجمن نجات خوزستان گفت: در زمانی که برادرم نصار در اردوگاه عراق بود مرتب نامه برایمان می فرستاد اما بعد از اینکه فریب مجاهدین خلق را خورد و نزد آنها رفت، دیگر نه نامه ای برایمان فرستاد و نه اینکه اطلاعی از وضعیت او داشتیم. پدر و مادرم هم تا زمانی که در قید حیات بودند خیلی از بابت دوری و بی خبری از نصار رنج کشیدند. ما خواهر و برادرها هم واقعا نگران نصار بودیم تا اینکه بعدا انجمن نجات خبرهایی از وضعیت او به ما داد که حداقل متوجه شدیم نصار زنده است. به هرحال امیدواریم که نصار ما هم هرچه زودتر بتواند از گروه رجوی نجات پیدا کند. همسر و فرزند عبدالرضا شیخ منصوری هم هر کدام ضمن تشکر از فعالیت های انجمن نجات گفتند: امیدواریم که نصار بتواند هرچه زودتر نجات پیدا کند.

در بخشی از این دیدار تماس برخط با خلیل انصاریان؛ مدیر اجرایی انجمن نجات آلبانی برقرار شد و عبدالرضا شیخ منصوری با ایشان گفتگو کرد.

در پایان این دیدار عبدالرضا شیخ منصوری پیام محبت آمیزی بصورت تصویری برای برادرش نصار فرستاد و هم چنین طی یک پیام جداگانه از صلیب سرخ آلبانی درخواست نمود در رساندن کسب خبری از وضعیت برادرشان به آنها کمک کند.