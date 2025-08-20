پیام تصویری عبدالرضا شیخ منصوری رامهرمزی برای برادرش نصار

در حاشیه دیدار اخیر اعضای انجمن نجات خوزستان با خانواده نصار شیخ منصوری رامهرمزی، برادر ایشان عبدالرضا شیخ منصوری پیامی تصویری برای برادرش آماده کرد تا در سایت نجات و در شبکه های اجتماعی منتشر شود شاید به طریقی به دست او برسد.

نصار شیخ منصوری رامهرمزی سال 62 در جنگ تحمیلی اسیر و در سال 68 به امید آزادی زودهنگام، فریب وعده های دروغین رهبران گروه رجوی را خورد و به کمپ اشرف منتقل شد.

متاسفانه از آن زمان تاکنون به وی اجازه ارتباط با خانواده اش داده نشده است.

عبدالرضا شیخ منصوری رامهرمزی، که بسیار دلتنگ برادر می باشد چند کلامی آمیخته با محبت برادرانه با نصار صحبت کرد و ابراز امیدواری نمود تا هر چه زودتر رها شود و به نزد خانواده بازگردد و یا به هر جایی که دوست دارد برود اما آزادانه زندگی کند.