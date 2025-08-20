وعده های سرخرمن رجوی را باور نکنید

رجوی برای بقا در هر مرحله نیاز به فریبکاری جدیدی دارد. ترفند فریب البته چیز جدیدی نیست. بعد از وارد شدن به فاز جنگ مسلحانه در سال 60 او عنوان داشت که سرنگونی خیلی زود در دسترس است و وعده شش ماهه داد اما بعد از یک سال استراتژی رجوی با شکست مواجه شد اما او هرگز از خودش انتقاد نکرد.

بعد از آن وقتی نیروهایش را در عراق جمع کرد برای نگهداشتن نیروهایش هر ساله وعده سرنگونی داد و باز سال دیگر تکرار اراجیف سال گذشته! رجوی سعی داشت این گونه با وعده های سرنگونی نیروهایش را در تشکیلات نگهدارد. اصلا مسئله اش سرنگونی نبود. خودش از همان ابتدا می دانست که توان سرنگونی ندارد.

رجوی اعضای داخل تشکیلات را به گونه ای و افراد و هواداران و سمپات های خارجه نشین را به نحوی دیگر فریب می ده د و مشغول نگاه می دارد و در توهمات خود شریک شان می نماید.

مثلاً اخبار اعتراضات داخل ایران که در هر کشوری به طور طبیعی اتفاق می افتد را تجمیع می کند و مدام در گوش سمپات هایش می خواند که به این دلیل سرنگونی نزدیک است. و یا از حمله اسرائیل به ایران فاکت می آورد، از تحریم ها و هر مسئله ای که بتواند از آن استفاده تبلیغی کند، استفاده می کند تا مخ اینها را به کار بگیرد و وعده سرنگونی چند دهه ای اش را تکرار کند.

اگر بخواهیم به واقعیت موجود و وضعیت سازمان برسیم در خواهیم یافت رجوی به این گونه افراد در بیرون از تشکیلاتش نیاز دارد تا هم سیاهی لشکر او را در اروپا تامین کنند و به لابی های غربی خود پیام دهند که ما از بقیه نیروهای مخالف حکومت ایران نیرو بیشتر داریم و بهتر است روی ما حساب کنند.

نفرات سمپات سازمان با آنکه در بیرون از مناسبات جهنمی رجوی به سر می برند و به هر ترتیب به رسانه های دیگر دسترسی دارند اما به دلیل مغزشویی های حرفه ای رجویها گوششان را به روی حقایق می بندند و در سر رویای سرنگونی و بر کرسی نشستن مریم و مسعود را می پرورانند. البته تعدادی هم هستند که به خاطر دریافت پول و داشتن یک زندگی در غرب حاضر می شوند تن به این خفت و خواری بدهند. همانند کاری که سازمان می خواهد با نفرات جداشده کند و با پول جلو افشاگری آنان را بگیرد.

اکنون هر چقدر رجوی به لابی های غربی دلار تزریق می کند و به نیروهای به اصطلاح هوادار خود وعده سرنگونی می دهد اما باید بداند که دیگر دوران فریبکاری گذشته است و هم چنان که شاهد هستیم دیگر سازمان توان سازماندهی برای آوردن ایرانی های خارجه نشین به تظاهرات خود مانند قبل را ندارد و مجبور می شود از کمپ های پناهندگی با دادن پول، وعده غذا و گردش نفرات بیشتری جمع کند هم چنان که قبلا هم این مسئله به کرات افشا شده است.

باید به کسانی که خودشان را اسیر توهمات رجوی برای فاز سرنگونی کردند گفت شما هم مانند اعضای سازمان زندگی خود را تلف نکنید چون اگر قدری آگاهی داشته باشید مردم ایران نمی گذارند گروهی جنایت کار مانند رجوی قدرت را در دست بگیرد چون رجوی ضد بشر و ضد ایرانی است.

هادی شبانی