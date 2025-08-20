مادر تکیه گاه است. همه انسان ها در هر کجای دنیا که باشند، بر این امر اذعان دارند که مادر نمادی و استوره ای از عشق عاطفهو عاطفه محض است. تمام درد و رنج فرزندان را به دوش میکشد بدون آنکه خم به ابرو بیاورد، بدون آنکه خسته شود. فرزند هر چقدر هم که به هر دلیلی در حق مادر بی مهری کند، از عاطفه مادری کاسته نمی شود.

مادران چشم انتظار اعضای دربند سازمان مجاهدین خلق از این قاعده مستثنی نیستند. همه سالهاست که در حسرت دیدار فرزند چشم به در دوخته اند و بغض فرو می دهند.

یکی از مادران دردمند، مادر رامین عبدالهی است. اکنون مادر رامین عبدالهی که در بستر بیماری است و دوران بسیار سختی را سپری می کند، منتظر فرزندش می باشد که سه دهه گرفتار سازمان ضد خانواده مجاهدین شده و نتوانسته با او هیچ گونه ارتباطی برقرار نماید.

رامین عبدالهی که با فریب و حیله سران فرقه رجوی گرفتار آنها شده و اکنون در پادگان اشرف 3 در روستای مانزا همراه با سایر اعضاء فرتوت سازمان ضد خانواده مجاهدین خلق بسر میبرد، تاکنون نتوانسته با مادرش که این روزها اصلا حال خوبی ندارد تماسی برقرار نماید تا شاید صدای او مانند پیراهن یوسف که چشمان پدرش را شفا داد، باعث شفای دل مادر پیری شود که سالها چشم انتظار رامین می باشد و جانی به بدن بی رمق او بدهد.

رامین عبدالهی بگفته برادر بزرگترش با نیرنگ دلالان فرقه رجوی و بعنوان کاریابی گرفتار این فرقه شده و خانواده از آن زمان تاکنون هیچ خبری از او ندارند. وی میگوید که رامین اصلا اهل سیاست نبود و هیچ مطلبی در مورد سازمان مجاهدین نمیدانست و من قطع یقین میدانم که رامین فریب سادگی خودش را خورد و از او که دنبال کار میگشت تا بتواند برای آینده خود کاری دست و پا کند سوءاستفاده کردند و او را گرفتار فرقه ای نمودند که تماما دروغ بوده و هیچ سرانجامی ندارد.

وی در ادامه با اشاره به وضعیت مادرش که اکنون سکته قلبی خیلی سختی را گذرانده و اصلا حال و روز خوبی ندارد ، به برادرش رامین پیام میدهد که : رامین جان مادر چشم انتظار توست. سعی کن هر چه زودتر با او تماس بگیری تا دیر نشده …

انجمن نجات گلستان ضمن آرزوی شفای عاجل برای این مادر مهربان، از تمام ارگانهای بین المللی و سازمان های حقوق بشری درخواست مینماید تا مادر رامین عبدالهی و تمام مادران چشم انتظاری که فرزندان آنها توسط سران ضد خانواده مجاهدین گرفتار شده اند را بیشتر از این منتظر نگذاشته و شرایط تماس آنها با فرزندانشان را مقدور سازند که این از اولین خواسته های انسانی خانواده های چشم انتظار می باشد .

محمد آتابای