منظور از “جهان” در ادبیات مشترک آمریکا و مجاهدین خلق

دولت ایالات متحده آمریکا در روز 18 اوت 2025 رسما اعلام کرد: (تیتر)

Trump, Zelenskyy, World Leaders Meet at White House to Negotiate Peace Deal

“ترامپ، زلنسکی و رهبران جهان برای مذاکره در مورد توافق صلح در کاخ سفید دیدار کردند.”

این “رهبران جهان” از نظر دولت آمریکا دقیقا چه کسانی هستند؟

در ادامه خبر رسمی دولت ایالات متحده آمده است:

“امروز در کاخ سفید، رئیس جمهور دونالد جی. ترامپ با ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، و جمعی از رهبران اروپایی دیدار کرد تا در مورد چگونگی حل و فصل جنگ خشونت‌آمیز جاری بین روسیه و اوکراین گفتگو کنند. پیت هگست Pete Hegseth، وزیر دفاع، نیز در این جلسات حضور داشت.”

پس تا اینجا منظور از رهبران جهان، رهبران اروپایی است. خبر رسمی به این شکل ادامه می یابد:

“دو جلسه جداگانه در کاخ سفید برگزار شد: ابتدا بین ترامپ و زلنسکی، و سپس جلسه دوم با ترامپ، زلنسکی، رهبران ناتو و اروپا و سران پنج کشور عضو ناتو” (بریتانیا، فرانسه، ایتالیا، آلمان، و فنلاند).

پس باز مشخص شد که منظور از رهبران جهان، رهبران ناتو است و آنهم نه همه کشورهای ناتو بلکه صرفا سران پنج کشور ناتو که ابتدا در این خبر رسمی “رهبران جهان” معرفی شدند.

در دیگر خبرها آمده است:

“در این اجلاس علاوه بر زلنسکی، امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه، جورجیا ملونی نخست وزیر ایتالیا، کی‌یر استارمر نخست وزیر بریتانیا، الکساندر استاب رئیس جمهور فنلاند، فریدریش مرتز صدراعظم آلمان، مارک روته دبیرکل ناتو و اورزولا فون در لاین رئیس کمیسیون اروپا، حضور داشتند.”

حالا با مفهوم کامل واژه “جهان” در دید آمریکا آشنا شدیم. اما در خصوص مجاهدین خلق:

اخیرا علیرضا جعفرزاده مجددا طبق عادت این سالیان یک کنفرانس مطبوعاتی در مجاورت کاخ سفید در واشنگتن برای جلب نظر “جهان” برگزار کرده بود و بعد از آن نیز مصاحبه هایی با شبکه های جنگ طلب آمریکایی به انجام رساند. ترجیع بند سخنان جعفرزاده “نگرانی جامعه جهانی نسبت به برنامه هسته ای ایران و اقدامات تروریستی جمهوری اسلامی در آمریکا و اروپا” بود. او که مخاطبش همان “جهان” مورد نظر ترامپ است هرگز سخنی از “نگرانی جامعه ایران” به میان نیاورد. آیا آنچه بیان شد نگرانی مردم ایران هم هست؟

واضح است که نگرانی های مجاهدین خلق کاملا با نگرانی های مردم ایران متفاوت است. نگرانی های مسعود رجوی همان نگرانی های ترامپ است. سالهاست که سازمان مجاهدین خلق رابطه اش را با توده ها و مردم ایران و خواست آنها قطع کرده و صرفا به دنبال بدست آوردن دل قدرت های خارجی برای کسب حاکمیت در ایران است.

قبل از ادامه مقاله یک خاطره را لازم است بیان کنم.

قبل از اشغال عراق به دست آمریکا، ملاقاتی در لندن با یک نهاد بریتانیایی همراه با محمد محدثین (بهنام) مسئول روابط بین الملل مجاهدین خلق داشتیم که من مترجم بودم. طرف مقابل نسبت به حضور مجاهدین خلق و مسعود رجوی در عراق گلایه داشت و آنرا نمی پسندید. پاسخ محدثین جالب بود: “ما زمانی به عراق رفتیم که صدام حسین محبوب غرب بود و “جهان” از او در برابر ایران دفاع می کرد. اشغال کویت که دور از انتظار بود بعد از آن اتفاق افتاد و ناگهان ورق برگشت. اگر آمریکا به ما جای دیگری پیشنهاد بدهد و امکان آنرا فراهم نماید حتما به آنجا خواهیم رفت.”

یعنی همانطور که در کتاب زندگی در اشرف آمده است، رفتن مسعود رجوی به عراق به توصیه آمریکا بود و حالا که ورق برگشته است آمریکا باید خودش یک جای دیگری پیدا کند و امکان رفتن به آنجا را فراهم نماید. منظور از جهان که حامی صدام حسین است در گفته های محدثین هم طبعا آمریکا و غرب می باشد.

همچنین در نشست های موسوم به حوض در عراق در اواخر سال 1374 مسعود رجوی در میان صحبت هایش گفت که برای سرنگون کردن جمهوری اسلامی، به کمک یک ابرقدرت نیاز است و حمایت صرفا عراق کافی نیست. یعنی “جهان” در دید فرقه مخرب رجوی، آمریکا و گماشته اش در منطقه یعنی اسرائیل است.

ناگفته نماند که وقتی انقلاب اسلامی در 22 بهمن 1357 به پیروزی رسید، مجاهدین خلق سه روز بعد یعنی در 25 بهمن ارتباط با دیپلمات های شوروی سابق در تهران را برقرار کرده و خدمات مزدوری شان را ارائه دادند که ماجرا نهایتا به دستگیری محمدرضا سعادتی از سران مجاهدین خلق در 6 اردیبهشت 1358 یعنی دقیقا در روز دیدار مسعود رجوی و موسی خیابانی با امام خمینی انجامید. سعادتی درست هنگام تبادل اطلاعات و تجهیزات با کاردار شوروی سابق در تهران توسط اعضای کمیته های آنزمان دستگیر شد.

سیاست رجوی بعد از ناموفق ماندن در خدمت رسانی به شوروی سابق، جلب نظر آمریکا برای ارائه خدمات وطن فروشانه بود که در حال حاضر “جهان” سازمان مجاهدین خلق را تشکیل می دهد و نگرانی هایش نگرانی های سازمان هم هست. البته پر واضح است که آمریکا هم به این سازمان به چشم مزدور اجاره ای موقت نگاه می کند.

ابراهیم خدابنده