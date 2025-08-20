جان مهدی حمید فر در تشکیلات مجاهدین در خطر است!

مهدی حمیدفر معروف به مهدی مشکی یکی از نوجوانان کرمانشاه بود که توسط پیک های مرگ مجاهدین خلق فریب داده شد و به همراه پسرعمویش نوجوانی دیگر به نام پیمان کردامیر به عراق کشانده می شود.

پیمان کردامیر چند سال پیش توانست از مناسبات فرقه خارج شود و به دنیای آزاد بازگردد. اما مهدی حمیدفر همچنان در اسارت تشکیلات رجوی به سر می برد.

این فریب و این اسارت حدودأ 25 سال پیش رخ داد و بعد از چند سال از حضور او درتشکیلات فرقه ای، گشتاپوی رجوی طی یک اطلاعیه تحت عنوان کارتهای سوخته وزارت اطلاعات مهدی حمیدفر را زندانی و به او تهمت تلاش برای ترور رجوی زد و این مارک زنی گویا در جواب به تسلیم نشدن مهدی حمیدفر در قبال خواسته مجاهدین برای آمدن به ایران و انجام عملیات خرابکاری و ترور بوده است .

رجوی با سرهم کردن تهمت های متعدد امنیتی از جمله تلاش مهدی برای مسموم کردن نیروهای رجوی و همچنین سرقت و پرتاب نارنجک به سوی گروهی از پرسنل ارتش رجوی، وی را متهم کرده و از آن تاریخ تاکنون هیچ گونه اخبار و اطلاعاتی از سرنوشت مهدی در دست نیست.

خانواده مهدی ده ها بار با دادخواهی از سران فرقه و همچنین سازمان های حقوق بشری خواستار روشن شدن سرنوشت مهدی شده اند اما رجوی پاسخگو نبوده و نیست.

پس از جدایی پسرعمویش (پیمان کردامیر) از تشکیلات سازمان و مهاجرت به آلمان، ارتباطش با خانواده برقرار شد. مادر مهدی هم بارها تلاش کرد تا با پیمان تماس برقرار کرده و از وضعیت فرزندش اطلاعی کسب کند اما هر بار پیمان از این تماس و ارتباط سرباز می زد و جرأت بیان حقیقت در مورد مهدی را نداشت.

اینک خانواده مهدی با مراجعه به انجمن نجات کرمانشاه بار دیگر خواستار اقدام عاجل از کانال سازمان حقوق بشر و به ویژه خانم مای ساتو نماینده حقوق بشر درایران شده اند و از وی درخواست دارند که پرونده و سرنوشت مهدی را در فرقه مجاهدین خلق روشن کند.