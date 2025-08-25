گفتگوی تلفنی مسئول انجمن نجات گیلان با فریدون مرادخانی

دوشنبه 3 شهریور 1404
برادر داوود مرادخانی

فریدون مرادخانی از فعالین مرتبط با انجمن نجات گیلان که برادرش داود را در اسارت رجوی دارد در حوزه کارزار انسانی با رجوی وطن فروش بمنظور رهایی داود و تمام اسیران زحمات زیادی را متحمل شده است و به دفعات با تنی بیمار به اتفاق همسر وفادارش به عراق ناامن و اسارتگاه اشرف مضمحل شده مسافرت نمود و هر بار با کارشکنی جنون آمیز رجویها در ملاقات با نازنین برادر اسیرش، ناکام به کشور بازگشت و از این بابت بیشتر مریض و افسرده شد و دو بار عمل باز قلب داشت.

مسئول انجمن نجات گیلان در پاسخ به پیام ایشان که برای ملاقات در دفتر انجمن نجات عذر تقصیر خواسته بود ، تماس تلفنی برقرار کرد و صمیمانه از ایشان تقدیر و از خدای منان برای صحت و سلامتی شان دعا کرد و قول مساعد داد در اولین فرصت به عیادت ایشان بروند.

جناب مرادخانی هم ضمن قدردانی از مسئول انجمن نجات ، برای رهایی تمام اسیران رجوی دعا کردند.

دقتکار

*داود مرادخانی فرزند احمد و خدیجه متولد 4/8/1346 درهنگامه خدمت مقدس سربازی در تاریخ 27/2/1365  به اسارت نیروهای ارتش عراق درآمد و بعد از تحمل رنج و اسارت سه ساله در کمپ ۹ اسرای جنگی در عراق، توسط فرقه رجوی موسوم به سازمان مجاهدین خلق با دروغ و تطمیع ربوده و به کمپ اشرف محل سابق استقرار سازمان درعراق برده شد و بعد از سقوط رژیم صدام حسین و خروج از عراق به اردوگاه مانز آلبانی انتقال داده شد.

