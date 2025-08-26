اخبار دادگاه را به دقت رصد کنید

معمولا رجوی و سران فرقه در گِل مانده اش اخباری که نشان دهنده بحران های تشکیلات رجوی است را منعکس نمیکنند زیرا تاثیرات مخربی روی اعضای تشکیلات دارد. یعنی اینکه فقط و فقط اخباری که در جهت منافع رجوی باشد و آن هم با سانسور تشکیلات به اعضا ارائه می گردد.

اینکه اخبار دادگاه رسیدگی به اتهامات سرکردگان گروه، توسط سایت های رسمی رجوی به جدیت پیگیری و درج می شوند نشانه از چیست؟!

جالب اینکه در صفحه اول سایت رسمی سازمان مجاهدین هم جلسات دادگاه درج شده و دنبال می شود! چرا؟

دلیلش بسیار واضح است، دادگاه برای رجوی خیلی جدی است!

به این معنی که رجوی میداند این دادگاه تبعات زیادی برایش خواهد داشت، بخصوص در صحنه بین المللی که رجوی روی این موضوع تمرکز زیادی دارد و میداند که احکامی که برایشان صادر خواهد شد در سطح بین المللی پیگیری خواهد شد، لذا دردسرهای بعدی برایشان ایجاد خواهد شد و رجوی بهتر از هر کسی میداند که این تبعات ناخوشایند خواهند بود.

در این دادگاه عمدۀ شاکیان خانواده های ترورهای سازمان مجاهدین خلق در دهۀ شصت و بعد از آن تاریخ میباشند. شاهدینی هم وجود دارند که اغلب از اعضای سابق سازمان مجاهدین خلق هستند که یا خودشان در ترورها شرکت داشته اند و یا اطلاعات منحصر به فردی در خصوص آن ترورها داشته اند که در اختیار دادگاه قرار میدهند. بنابراین تمامیت سازمان مجاهدین خلق زیر ضرب است.

رجوی میداند که بقول معروف این تو بمیری از آن تو بمیری ها نیست، و بیهوده اخبار این دادگاه را منتشر نمیکند. جالب تر این که عین اخبار را منتشر میکند تا چیزی از قلم نیفتد. طبق اخباری که از تشکیلات رجوی به بیرون درز میکند صحبت ها و نشست های مفصلی هم در این زمینه در درون تشکیلات انجام می گیرد که اغلب آنها بصورت درونی می باشد، تابلوهایی هم که ممکن است رجوی گرفتارش بشود را پیشاپیش رسم میکنند تا راه چاره برایش پیدا کنند.

برخلاف حرفهای رجوی که یک خط در میان مدعی است که هر کجا یک قطره قانون باشد رجوی پیروز است اتفاقا طناب دور گردن رجوی افتاده و روز به روز تنگ تر می شود. رجوی بهتر از هر کسی میداند که این حرف که هر کجا یک قطره قانون باشد آنها پیروز هستند حرف مفت است زیرا در دادگاهی که در نروژ برای پسر خودش ترتیب داده بود به شکست سختی برای رجوی تبدیل شد و دادگاه سازمان مجاهدین خلق را محکوم کرد. البته این دادگاه از طرف رجوی ترتیب داده شده بود تا پسر مسعود رجوی که علیه پدرش حرفهای سختی گفته بود را سرجایش بنشاند ولی همانطوری که عرض کردم بر علیه خود رجوی به آخر خط رسید که یک آبروریزی برای تشکیلات رجوی به بار آورد.

در این خصوص هم که به عرض رساندم رجوی حدس میزند که سرانجام این دادگاه علیه او خواهد بود، نه در ایران بلکه در صحنه بین المللی، و بی سبب نیست که در تمامی رسانه های خود از این دادگاه یاد کرده و مدام پیگیر آن است.

قانونی که رجوی از آن دم میزند سرانجام او را در یک بزنگاه گرفتار خواهد کرد، و آن روز دیر نیست.

بخشعلی علیزاده