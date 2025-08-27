مقاله ای با عنوان “پراگماتیسم برتر از ایده‌آلیسم: چرا اسرائیل باید پس از ۱۲ روز جنگ، مجاهدین خلق را در آغوش بگیرد؟” توسط یک بلاگر به نام جولیان رنل که روزنامه‌نگار و تحلیلگر امنیت و ژئوپلیتیک خاورمیانه و نظامی سابق نیروی دریایی ایالات متحده بوده نوشته شده که به تاریخ 10 اوت 2025 (19 مرداد 1404) در روزنامه تایمز اسرائیل درج گردیده است.

این مقاله مورد توجه رسانه های ایران، از جمله سایت نجات، قرار گرفت که به تجزیه و تحلیل آن پرداخته و مطالبی در خصوصش نوشته شد:

-استفاده از مجاهدین خلق، یک استراتژی ویرانگر برای اسرائیل

تحلیلی بر مقاله تایمز آو اسرائیل

مزدا پارسی

سه‌شنبه 28 مرداد 1404

-جایگاه سازمان مجاهدین خلق در نگاه یک صهیونیست

ابراهیم خدابنده

دوشنبه 27 مرداد 1404

اما نکته قابل توجه اینست که این مقاله بعد از این توجهات، از وبسایت تایمز اسرائیل حذف گردید.

واضح است که این مقاله تنها به مذاق مجاهدین خلق خوش نیامده است چرا که قرار نیست به این روشنی مزدوری موقتی فرقه تروریستی رجوی، خصوصاً در ارتباط با هواداران و حامیان، برملا شود.

اما آنچه اکنون واضح می گردد این است که فشارهای سازمان مجاهدین خلق از طریق کانال های ارتباطی اش موجب حذف این مقاله شده و نشان می دهد که مجاهدین خلق آنقدر به این روزنامه رسمی اسرائیلی و لذا به دولت اسرائیل نزدیک هستند که بتوانند چنین مقاله ای را در آن حذف نمایند. این امر میزان نزدیکی مجاهدین خلق به دشمن متجاوز به خاک وطن را به وضوح نشان می دهد که نشریه اسرائیلی را مجبور به خودسانسوری می کند.

البته نزدیکی مجاهدین خلق به اسرائیل به هیچ عنوان جای تعجب ندارد چرا که سازمان مجاهدین خلق به سرکردگی مسعود رجوی از همان ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی به دنبال آویزان شدن به قدرت های خارجی خصوصاً دشمنان ایران و ایرانی برای کسب قدرت بود و اکنون این مزدوران اجاره ای بعد از صدام حسین تحویل بنیامین نتانیاهو شده اند تا موقتا مورد استفاده قرار گیرند.

ابراهیم خدابنده