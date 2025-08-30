درخواست خواهر فرامرز محمدی از نمایندگی صلیب سرخ در آلبانی

خانم فرنگیس محمدی خواهر دردمند فرامرز محمدی از اعضای گرفتار در فرقه رجوی است که از مقامات صلیب سرخ آلبانی تقاضا دارد شرایطی را فراهم کنند تا او و خانواده اش بتوانند حتی صدایی از برادرشان را بشنوند.

لازم به ذکراست فرامرز محمدی که اکنون در کمپ اشرف 3 در آلبانی به سر می برد، در اوایل جنگ تحمیلی در محورماهشهربه آبادان اسیر ارتش عراق شد که بعد از اسارت تا سال 68 مرتب برای خانواده اش نامه می فرستاد اما از آن سال به بعد دیگرخبری از نامه های او نمی شود.

چند سال بعد، خانواده محمدی مطلع می شوند فرامرز در کمپ اشرف مجاهدین در عراق است.

سال 1382 برادر فرامرز به نمایندگی از خانواده و به همراه گروهی از دیگر خانواده های افراد حاضر در کمپ اشرف به عراق رفت و موفق شد با فرامرز دیدار کند اما از آن زمان به بعد مسئولان سازمان مجاهدین دیگر به خانواده محمدی اجازه هیچ گونه ارتباط و تماسی یبا فرامرز را ندادند مبادا او به پشتوانه خانواده اش از تشکیلات کناره گیری کند.

