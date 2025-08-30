نامه خانواده های اراکی به ریاست دادگاه رسیدگی به جنایات سران مجاهدین

ریاست محترم دادگاه رسیدگی به جنایات سران سازمان تروریستی مجاهدین خلق

آقای قاضی دهقانی

با سلام و احترام

ما پدر و مادران و خواهران و برادرانی هستیم که سالهاست در نبود فرزندانمان و خواهران و برادرانمان رنج می کشیم. سازمانی به نام سازمان تروریستی مجاهدین سالهاست فرزندان ما را به اسارت گرفته و هیچ اطلاعی از وضعیت آنها در دست نداریم .

فرزندان ما آگاهانه به سازمان وصل نشدند، آنها را فریب دادند و به کشور عراق در پادگانی بنام اشرف منتقل کردند. زمانی که سازمان مجاهدین در عراق مستقر بود ما در گرما و سرما و با هر مشکلی که داشتیم به کشور عراق سفر می کردیم و در کنار پادگان اشرف تجمع می کردیم.

ما سیاسی نیستیم. هدف ما از تجمع در کنار پادگان اشرف این بود که می خواستیم بعد از چندین سال با فرزندانمان و نزدیکانمان دیداری داشته باشیم. متاسفانه سران سازمان دلی سنگ داشتند و از انسانیت بویی نبرده بودند. به ما بد و بیراه می گفتند و ما را تهدید به مرگ می کردند.

ما برای دیدار با عزیزانمان در پادگان اشرف سختی های زیادی کشیدیم. سازمان مجاهدین ما خانواده ها را داغدار کرده .

ما خانواده های اعضای حاضر در کمپ آلبانی مجاهدین خلق از شما درخواست داریم تا به ما اجازه حضور در جلسات دادگاه داده شود تا بتوانیم به عنوان شاکی جنایتی که در رابطه با فرزندانمان انجام شده را در دادگاه مطرح کنیم.

با تشکر

خانواده های درد کشیده و رنج کشیده از سازمان مجاهدین خلق – استان مرکزی – اراک