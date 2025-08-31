درخواست برادر سید هادی علویان از مقامات صلیب سرخ در آلبانی

سید سعید علویان برادر سید هادی علویان از اعضای گرفتار در کمپ اشرف 3 مجاهدین خلق در آلبانی، از مقامات صلیب سرخ در این کشور درخواست دارد تا آنها به هر طریق ممکن شرایط را برای ارتباط او با برادرش سید هادی که سالهاست حتی صدایی از او نشنیده واکنون درکمپ مانز مربوط به گروه رجوی است فراهم کنند.

سید هادی علویان سرباز لشکر 16 زرهی قزوین بود که متاسفانه دو ماه قبل از آتش بس و درحالیکه 10 روزبه پایان دوره خدمتش مانده بود در منطقه کرخه اسیرارتش عراق شد. تا سال 1382 خانواده سید هادی که آن زمان ساکن شهر مشهد بودند ازسرنوشت سید هادی اطلاعی نداشتند تا اینکه درهمین سال مطلع شدند، هادی در کمپ اشرف درعراق به سر می برد.

آقای سید سعید علویان از سال 89 بطور مرتب تا قبل ازانتقال اعضا به آلبانی به همراه دیگر خانواده های اعضای گرفتار در گروه رجوی برای کسب خبر از برادرش و دیدار احتمالی با او به عراق و به مقابل کمپ های مجاهدین سفر کرد اما مسئولان گروه رجوی دراوج بی شرمی هرگزبه اوهم اجازه دیدار با برادرش را ندادند.

آقای سید سعید علویان از آن زمان تاکنون همچنان در تلاش است تا بتواند به هر طریق ممکن از برادرش کسب خبر کند و یا با او ارتباط برقرار کند.