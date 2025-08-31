روز شمار “در کمین طلوع” چاپ شد

کتاب روزشمار”در کمین طلوع” نخستین جلد از مجموعه روزشمار “امنیت و مبارزه با تروریسم” است که روایت ۷۸ روز نخستین روزهای درگیری انقلاب اسلامی با تروریسم یعنی مقطع زمانی ۲۳ بهمن ۱۳۵۷ تا ۲۰ خرداد ۱۳۵۸ را بیان می کند.

ترور و پدیده تروریسم اساسا مفهومی مدرن به شمار می آید و قدمت آن در معنای مدرن-به انقلاب فرانسه بر می گردد؛ اما اگر ترور را در تعریفی بسیط “رفتار فرد، گروه، حزب و یا دولت که از طریق خشونت و قتل و خونریزی و ایجاد ترس و وحشت می خواهد به هدف های خود برسد” بپذیریم، قدمت آن با تشکیل جوامع بشری گره خورده است، زیرا از زمانی که انسان جامعه را بنیاد نهاد و روابط فرمانروایی و فرمان برداری شکل گرفت، می توان نمونه هایی ازترور و تروریسم را در تاریخ مشاهده کرد.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران و تشکیل حکومت جمهوری اسلامی، ترور از جمله ابزارهایی بود که از سوی معاندان این نظام نوپا برای دستیابی به اهداف براندازانه شان به کار گرفته شد.

ترور و به شهادت رساندن سپهبد محمد ولی قرنی و آیت الله مرتضی مطهری در نخستین ماههای حاکمیت جمهوری اسلامی، گواه محکمی بر این مدعاست.

در سال ۱۳۶۰ و با ورود سازمان مجاهدین خلق به فاز مسلحانه، ترور به پدیده ای غالب تبدیل شد و برای مدت ها سایه شوم خود را بر حیات سیاسی و زندگی عادی و اجتماعی مردم ایران گستراند. دشمنان جمهوری اسلامی طیفی وسیع از مقامات عالی رتبه سیاسی، قضایی و امنیتی تا مردم عادی کوچه و بازار را قربانی اقدامات تروریستی خود قرار دادند.

با پایان دهه ۱۳۶۰، هر چند تعدد و تنوع اقدامات تروریستی براثر مقابله نیروهای انتظامی و امنیتی با گروههای تروریستی کاهش یافت اما این اقدام جنایتکارانه همواره در دستور کار دشمنان نظام جمهوری اسلامی ایران قرار داشته است.

ترور سپهبد علی صیاد شیرازی در دهه ۱۳۷۰، ترور دانشمندان هسته‌ای در دهه‌های ۱۳۸۰ و ۱۳۹۰ و اقدامات تروریستی شیراز و کرمان در مرداد و در دی ۱۴۰۲، نشان می‌دهد؛ ترور همچنان از مهم‌ترین ابزارهای دشمنان جمهوری اسلامی ایران است.

شواهد و مستندات تاریخی متعدد و متنوع حکایت از آن دارد که جمهوری اسلامی ایران بزرگ‌ترین قربانی تروریسم در جهان است. باوجوداین، تبلیغات وسیع بنگاه‌های تبلیغاتی و رسانه‌ای خارجی – که عمدتاً در اختیار دشمنان جمهوری اسلامی ایران هستند – ازیک ‌طرف و ضعف اقدامات حقوقی و رسانه‌ای داخلی باعث شده است جای جلاد و شهید با یکدیگر عوض‌شده و همواره ایران به‌عنوان یکی از حامیان تروریسم در جهان جلوه داده شود.

در چنین وضعیتی، نظر به‌ضرورت تبیین حقایق، مرکز اسناد، تحقیقات و نشر معارف دفاع مقدس و مجاهدت‌های سپاه درصدد برآمد با تدوین و انتشار مجموعه‌ای مستند با نام “روزشمار امنیت و مبارزه با تروریسم” به بخشی از رسالت تاریخی خود در روشنگری و آگاه‌سازی نسل امروز و آینده عمل کند.

کتاب “در کمین طلوع” اولین جلد از این مجموعه مستند روزشمار است که به نویسندگی جواد موگویی در ۷۳۲ صفحه به رشته تحریر درآمده است که امروز؛ هشتم شهریور ماه و همزمان با روز ملی مبارزه با تروریسم معرفی می‌شود.

جواد موگویی در مقدمه کتاب آورده است:

بکارگیری واژگانی چون حمایت از تروریسم، ساخت سلاح‌های کشتارجمعی و بمب هسته‌ای و بسیاری از کلمات مشابه که از طریق رسانه‌های غربی بر اذهان افکار عمومی داخلی و خارجی نقش می‌بندد، یکی از گام‌های غرب در تروریسم رسانه‌ای برای تحریف افکار عمومی در مواجهه جمهوری اسلامی ایران با تروریسم است.

برای جلوگیری از این تحریف، کار تألیف روزشمار امنیت و مقابله با تروریسم را از سال ۱۳۹۲ آغاز کردم. مقطع زمانی این روزشمار از روز ۲۳ بهمن ۱۳۵۷ تا به امروز است که تحولات انقلاب در حوزه امنیت و مبارزه با تروریسم در چهار دهه گذشته را در قالب روزشمار بیان می‌کند.

جلد نخست این مجموعه (در کمین طلوع)، روایت ۷۸ روز نخستین روزهای درگیری انقلاب اسلامی با تروریسم است. این جلد را که مربوط به مقطع زمانی ۲۳ بهمن ۱۳۵۷ لغایت ۲۰ خرداد ۱۳۵۸ است، “در کمین طلوع” نامیده‌ام.