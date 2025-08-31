دیدار مسئول انجمن نجات زنجان با برادر ناصر محمدی

روز پنجشنبه ششم مرداد ماه سال 1404 صمد اسکندری مسئول انجمن نجات استان زنجان با هوشنگ محمدی برادر ناصر محمدی که توسط عوامل جنایتکار مجاهدین کشته شده است، در منزل ایشان ملاقات و گفتگو کردند.

خانواده محمدی از جمله خانواده هایی هستند که با قوت و جدیت پیگیر محاکمه سران مجاهدین خلق هستند. هوشنگ محمدی معتقد است که سکوت در قبال جنایات جنگی و ضد انسانی سران مجاهدین خلق خیانت به انسانیت است.

شایان ذکر است ناصر محمدی از اسرایی است که در زندان های مجاهدین اسیر بوده و با جبر و تهدید سرکرده گروه رجوی مجبور به شرکت در عملیات موسوم به فروغ جاویدان گردیده ولی چون قصدی برای تعرض علیه مردم و کشورش نداشته هنگام فرار ناجوانمردانه توسط ایادی رجوی از پشت مورد اصابت گلوله قرار گرفته و کشته شده است. شاهدان زیادی در این خصوص وجود دارند.