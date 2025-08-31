پیام تسلیت انجمن نجات ایلام به عبدالرضا آذرمهر

انالله و انا علیه راجعون

در کمال تاثر و تاسف مطلع شدیم که مادر بزرگ گرامی، جدا شده قهرمان آقای عبدالرضا آذرمهر، به ابدیت پیوست و به آرامش رسید.

هر از گاه در گذر زمان در گذر بی صدای ثانیه های دنیای فانی ، جرس کاروان از رحیل مسافری خبر می دهد که در سکوتی ، آغازی بی پایان را می سرآید.

آقای عبدالرضا آذرمهر درگذشت ( مادر بزرگ مهربانتان مرحومه مشهدی گل قاسمی (سوخته زاری) را به شما و خانواده محترمتان تسلیت عرض نموده و برایشان از درگاه خداوند متعال مغفرت ، برای شما و سایر بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل خواهانم.

از طرف انجمن نجات ایلام