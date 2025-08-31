استمداد زهرا قلیزاده از نمایندگی صلیب سرخ در آلبانی

زهرا قلیزاده خواهر چشم به راه علی قلیزاده از اعضای اسیر فرقه رجوی و سرپرست جنبش دادخواهی گیلک مادران طی نامه ای به نمایندگی صلیب سرخ در آلبانی در خصوص فراهم نمودن بستر ملاقات خانواده های اسیران و یا دست‌کم برقراری تماس تلفنی فی مابین اعضای اسیر با خانواده هایشان استمداد طلبید.

زهرا قلیزاده در نامه خود به نمایندگی صلیب سرخ در آلبانی نوشت:

نماینده محترم صلیب سرخ در آلبانی

با عرض سلام و احترام

بنده زهرا قلیزاده ساکن ایران- استان گیلان هستم که برادرم علی قلیزاده را در اسارت زندان رجوی در منطقه مانزا دارم.

پدرم محمد ولی قلیزاده بسختی بیمار است و آرزویش فقط شنیدن صدای دلبند اسیرش است.

جناب نماینده

از شهرهای استان گیلان بالغ بر ۲۰۰ تن در اسارتگاه مانز آلبانی بدور از خانواده محبوس هستند که از این تعداد ۵۰ تن زن هستند که بطور مضاعف تحت ستم و برده داری نوین فرقه تروریستی رجوی موسوم به مجاهدین خلق هستند.

اسیران رجوی و خانواده هایشان از قربانیان رجوی هستند که از سر جبر و استیصال ودر دستگاه کنترل ذهن مخرب، ناگزیر به پذیرش احکام سرکوبگرانه رهبر خودشیفته مسعود و مریم رجوی هستند و اجازه برقراری ولو یک تماس تلفنی با والدین و دیگر عزیزان خود در ایران را ندارند.

جناب نماینده

حقیقت امر برای رهایی تمام اسیران رجوی از شما استمداد می طلبم ولیکن عجالتا برای تسهیل در امر انسانی برقراری تماس تلفنی اعضای اسیر زن که اسامی شان را تقدیم حضور میکنم ، مصرانه تاکید دارم که در کارزار انسانی و خداپسندانه در اولویت قرار دهید.

ما خانواده های دردمند و رنجدیده از ظلم و جور رجوی ، چشم انتظار اقدام عاجل شما هستیم.

زهرا قلیزاده

اسامی بانوان گلیک اسیر در تشکیلات مجاهدین خلق :

حوری افضلی

زهرا احمدی

طاهره و ناهید ایمانی خوشخو

طاهره بازرگانی

نیره بازگونه

متیرا جعفرپور

محبوبه پورتولمی

مریم ترابی

مژگان تقی پور

اکرم تقی پور

اعظم تقی پور

پوران چاوشی

نسرین چاوشی

سید زهرا حسینی

ربابه حقگو

صدیقه حسینی

فاطمه ( پری ) خاوری

فریبا خدا پرستی

طاهره داورمنش

زهرا دخت مسرور

معصومه رئوف بشردوست

هاجرریحانی مقدم

سلیمه رضایی

اعظم سید سدیدی

آذرسید سدیدی

پوراندخت سید سدیدی

صفورا سید سدیدی

افسرساعتچی

حلیمه شکیبایی

مریم صالح

نسرین عترتی کوشالی

زهرا فرحناک

زیبا قوامی

فهیمه گرفمی

قدسی گنجه ای

حسنی منصوری

ربابه محجوب

صفورا مقدسی

شهناز نادری

خاتون نظرپور

آذرنگهدار

لاله نقره ساز

هایده ناصرحجتی

پروانه وحدانی پور

معصومه یزدانی

بتول یوسفی