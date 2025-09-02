رای قطعی دادگاه 43 نفر شاکی ، علیه سازمان مجاهدین خلق

انجمن نجات استان آذربایجان شرقی، طی مجموعه گفتگوهایی، به بحث حول رای قطعی دادگاه 43 جداشده پرداخته است.

در قسمت اول این گفتگو آقای محمدرضا مبین می گوید که 10 سال در این سازمان، تحت اقامت اجباری بوده است و در طی این دوران زندانی و شکنجه شده است، ایشان اظهار می دارد که نزدیک به 70 درصد از کادرهای سازمان ، طی پروسه زندانی و شکنجه شدند، همه زندانیان در مورد این پروسه حق نداشتند اشاره کنند و باید می گفتند که “ماموریت” بودند.

نفرات تحت برخورد را به زندان می بردند و چشم بند و دست بند می زدند و …

اما سازمان تا کنون هرگز قبول نکرده است که اعضای سازمان را زندانی و شکنجه کرده است، جداشدگان در اسفند سال 1399 علیه رهبری سازمان مجاهدین خلق شکایت کردند و رای قطعی در این مورد صادر شده است، در ویدئوی پیش رو به قسمت اول این گفتگو می پردازیم.

محمدرضا مبین