ردپای مجاهدین خلق در جنگ ۱۲ روزه

هاشمینژاد در گفتوگو با باشگاه خبرنگاران جوان: پدر من را یک نوجوان ۱۶ ساله شهید کرد.
سید محمدجواد هاشمینژاد، دبیرکل بنیاد هابیلیان و پسر شهید سیدعبدالکریم هاشمینژاد، در گفتوگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان با اشاره به جنگ 12 روزه، از تلاش رژیم صهیونیستی برای بهرهگیری از گروههای تروریستی بهویژه مجاهدین خلق در داخل کشور سخن گفت و تأکید کرد: مردم مرزنشین ایران کوچکترین همراهی با این گروهها نداشتند و انسجام ملت در برابر تجاوز دشمن مثالزدنی بود.
هاشمینژاد در پاسخ به پرسشی درباره نقش مجاهدین خلق در جنگ 12 روزه اظهار کرد: اساساً بخشی از نگاه رژیم صهیونیستی در این جنگ به نقشی بازمیگشت که گروههای تروریستی میتوانستند در کشور ما ایفا کنند. برخی عملیاتها بهطور خاص برای هموار کردن حضور این گروهها در داخل طراحی شده بود.
وی افزود: یکی از این گروهها سازمان مجاهدین خلق بود که سابقه طولانی در همکاری با دشمنان ملت ایران، بهویژه در دوران جنگ تحمیلی ایران و عراق، داشت. مجاهدین خلق طی سالهای گذشته اطلاعات مربوط به نقاط قوت و ضعف کشور، مراکز تجمع و زیرساختها را در اختیار سرویسهای امنیتی خارجی قرار داده بودند و همین اطلاعات در اختیار رژیم صهیونیستی قرار گرفت.
مردم مرزنشین؛ سدی محکم در برابر دشمن
دبیرکل بنیاد هابیلیان ادامه داد: پیشبینی صهیونیستها این بود که گروههای تروریستی بتوانند در داخل کشور پروژههایی را پیش ببرند؛ اما نکته جالب این بود که اگر این گروهها در بین مردم جای پایی داشتند، ما شاهد همکاری آنها با رژیم صهیونیستی میبودیم، همانگونه که در برخی کشورهای منطقه چنین اتفاقی رخ داد. با این حال، کوچکترین همراهی از سوی مردم غیور مرزنشین ایران صورت نگرفت و انسجام ملی در برابر تجاوز ناجوانمردانه رژیم صهیونیستی مثالزدنی بود.
هاشمینژاد درباره بازداشت عناصر مجاهدین خلق در جریان این حوادث گفت: در اخبار دیدیم که تعدادی از اعضای مجاهدین خلق دستگیر شدند. برخی از آنها سابقه اقدامات تروریستی در دهه ۶۰ را داشتند و بعدها نیز در حوادثی چون سالهای ۹۸ و ۱۴۰۰ نقشآفرینی کردند.
وی خاطرنشان کرد: این افراد حتی در جنگ اخیر نیز با تجهیزات آماده، از جمله پهپادهای انفجاری و وسایل مشابه، قصد اقدامات تروریستی داشتند. همین موضوع نشان داد که برخی اعضای این گروه اساسا توبهپذیر نیستند و پیشبینی حضرت امام درباره ماهیت آنها بار دیگر اثبات شد.
دبیرکل بنیاد هابیلیان با اشاره به کارنامه سیاه گروه مجاهدین خلق در ترور بیش از ۱۷ هزار ایرانی، تأکید کرد: با وجود این جنایات، غرب نهتنها این گروه را تروریست نمیداند بلکه به آنها مجوز فعالیت میدهد و حتی سرکردهشان را با پاسپورت جعلی به پارلمان ایتالیا میفرستد.
هاشمینژاد در ادامه گفتوگو به سابقه اعضای مجاهدین خلق اشاره کرد و گفت: بسیاری از افرادی که در دهه ۶۰ به زندان افتادند و حتی وانمود به توبه کردند، در سالهای اخیر بار دیگر به همکاری با سرویسهای بیگانه روی آوردند و نقشآفرینی مستقیم در پروژههای رژیم صهیونیستی داشتند.
پرونده سیاه مجاهدین خلق،ترور هزاران ایرانی
وی افزود: سازمان مجاهدین خلق یک گروه تروریستی است که ترور بیش از هزاران نفر از هموطنان ما را در کارنامه دارد. با این حال، در غرب نهتنها این سازمان به عنوان تروریست شناخته نمیشود بلکه آزادانه در آمریکا و اروپا فعالیت دارد. نمونه بارز این مسئله سفر اخیر سرکرده مجاهدین خلق به پارلمان ایتالیا بود.
دبیرکل بنیاد هابیلیان ادامه داد: قطعا این رفتار غرب مشروعیتبخشی به تروریسم است. آنها در معیارهای حقوق بشری و مبارزه با تروریسم کاملاً دوگانه عمل میکنند؛ همانطور که امروز در موضوع غزه نیز شاهدیم. در کشور ما مجاهدین خلق ظرف چند ماه سران سه قوه از جمله رئیسجمهور، نخستوزیر و رئیس دیوان عالی کشور را ترور کردند و مسئولیت آن را هم برعهده گرفتند. چنین اقدامی در دنیا بیسابقه است، اما همین گروه در آمریکا و اروپا دفتر رسمی دارد.
وی یادآور شد: حتی خود کشورهای غربی و آمریکا زمانی این گروه را در فهرست سازمانهای تروریستی قرار دادند و در اسناد وزارت خارجه آمریکا در سال ۱۹۹۷ آمده است که مجاهدین خلق هزاران نفر از مردم بیگناه ایران را ترور کردهاند. با این حال، همان کشورها امروز به این سازمان مجوز دفتر رسمی دادهاند و این تناقض بیسابقهای در عرصه جهانی است.
هاشمینژاد با اشاره به آخرین سفر سرکرده مجاهدین خلق به اروپا گفت: این فرد اخیراً با همکاری سرویس امنیتی فرانسه و با پاسپورت فردی دیگر به ایتالیا رفت و در پارلمان آن کشور سخنرانی کرد. نام او در فهرست اینترپل به عنوان تروریست درج شده اما هیچگاه تحت تعقیب جدی قرار نگرفته است. برای احتیاط، سرویس فرانسه پاسپورتهای جعلی و اسامی متفاوت در اختیار اعضای مجاهدین خلق قرار میدهد تا آزادانه در اروپا تردد و در مراکز مختلف فعالیت کنند.
دبیرکل بنیاد هابیلیان با اشاره به همکاری مستقیم مجاهدین خلق با سرویسهای جاسوسی غربی و صهیونیستی گفت: مدارک متعددی وجود دارد که نشان میدهد این گروه در ترور دانشمندان هستهای با سازمان سیا و موساد مشارکت داشته است. به گفته او، غرب تروریسم را به “خوب” و “بد” تقسیم کرده و مجاهدین خلق را به دلیل خیانتهای بیحد و مرزشان به کشور خود، ابزار مناسبی برای پیشبرد سیاستهایش میداند.
نقش سازمانیافته غرب در جنایات مجاهدین خلق
هاشمینژاد در بخش دیگری از گفتوگو تأکید کرد: جنایات تروریستی در کشور ما توسط گروههایی انجام شد که سازماندهی آنها بهطور مستقیم با کشورهای غربی بود. مدارک فراوانی در این زمینه وجود دارد و حتی رسانههای غربی مانند نیوزویک بارها به این موضوع پرداختهاند. سیمور هرش، روزنامهنگار سرشناس، به صراحت اعلام کرده که ترور دانشمندان هستهای ایران توسط مجاهدین خلق با همکاری سازمان سیا و موساد انجام شده است.
وی افزود: دلیل حمایت غرب از این گروهها آن است که تروریسم را به “خوب” و “بد” تقسیم کردهاند. تروریسمی که در خدمت اهداف سیاست خارجی آنها باشد، از نظرشان “خوب” تلقی میشود و حتی امکانات گسترده در اختیارش قرار میگیرد. مجاهدین خلق نزدیک به چهار دهه است که در فرانسه پایگاه اصلی دارند و از آنجا آزادانه فعالیت میکنند، بدون آنکه کوچکترین مانعی در برابرشان ایجاد شود.
دبیرکل بنیاد هابیلیان گفت: در همین فرانسه گزارشهای متعددی از اقدامات غیرقانونی مجاهدین خلق وجود دارد. همچنین دادگاه قانون اساسی آلمان بارها گزارش مفصلی درباره فعالیتهای تبهکارانه این گروه ارائه کرده، اما هیچ پیامد حقوقی برای آنان نداشته است. دلیل این بیتوجهی آن است که سرویسهای امنیتی اروپایی استفاده حداکثری از مجاهدین خلق میکنند.
وی تصریح کرد: مجاهدین خلق به دلیل سابقه طولانی خیانتهایشان سوژهای بسیار مناسب برای سرویسهای اطلاعاتی غرب و رژیم صهیونیستی محسوب میشوند. در زمان جنگ تحمیلی، این گروه در عراق پایگاه داشت و اطلاعات مربوط به نیروهای ایرانی را در اختیار بعثیها قرار میداد. حتی علیه سربازانی که از خاک کشور دفاع میکردند، اقدام نظامی و ترور انجام میدادند.
هاشمینژاد تأکید کرد: این سازمان هیچ مرزی برای خیانت به کشورش قائل نبوده و بیش از پنجاه سال سابقه اطلاعاتی و تروریستی دارد. همین ویژگی باعث شده تا به ابزار کارآمدی برای سرویسهای امنیتی غربی و رژیم صهیونیستی تبدیل شود.
در پاسخ به پرسشی درباره تعداد مجاهدین خلق حاضر در همکاری با موساد، وی گفت: حضور سازمانی آنها چندان آشکار نیست، اما شواهد نشان میدهد که ارتباطات و نقشآفرینیهای پنهان این گروه همچنان ادامه دارد.
مجاهدین خلق بازوی اطلاعاتی موساد و سیا در ترور دانشمندان هستهای ایران بودند
دبیرکل بنیاد هابیلیان با اشاره به نقش مجاهدین خلق در جمعآوری اطلاعات از داخل کشور گفت: اسناد متعدد نشان میدهد این گروه پیش از ترور شهید شهریاری اطلاعات او را در سایتهای خود منتشر کرده بود. به گفته وی، مجاهدین خلق بیش از آنکه گروهی نظامی باشند، یک سازمان حرفهای اطلاعاتی و جاسوسی هستند که اطلاعات هستهای ایران را به آمریکا و رژیم صهیونیستی منتقل کردهاند.
هاشمینژاد در ادامه به سابقه خیانتهای اطلاعاتی مجاهدین خلق اشاره کرد و گفت: دو ماه قبل از ترور شهید شهریاری، تمام اطلاعات مربوط به او در سایتهای مجاهدین خلق منتشر شده بود؛ نقشها و جایگاهش مشخص شده و بلافاصله دو ماه بعد، این دانشمند هستهای ترور شد. این موضوع نشان میدهد که مجاهدین خلق بازوی اصلی انتقال اطلاعات به سرویسهای بیگانه بودهاند.
وی افزود: مجاهدین خلق بیش از آنکه اقدامات نظامیشان مورد طمع بیگانگان باشد، به دلیل توان اطلاعاتیشان مورد توجه سرویسهای خارجی هستند. اساساً این گروه یک سازمان اطلاعاتی ـ نظامی است که حرفهایترین نوع جاسوسی را علیه ایران انجام داده و سابقه طولانی در این زمینه دارد.
همکاری قدیمی با استخبارات عراق
دبیرکل بنیاد هابیلیان با اشاره به همکاری این گروه با رژیم بعثی عراق گفت: مجاهدین خلق سالها با استخبارات صدام همکاری نزدیک داشتند و از طریق تخلیه تلفنی، اطلاعات مراکز اقتصادی و فرماندهان جنگ را منتقل میکردند. حتی در ماجرای غواصان شهید که پیکرهایشان پس از سالها کشف شد، این مجاهدین خلق بودند که حضور آنان را به صدام اطلاع دادند و زمینهساز زندهبهگور شدن آنها شدند.
هاشمینژاد ادامه داد: اقدامات این گروه در زمینه برنامه هستهای ایران بسیار گسترده بوده است. مطابق گزارشهای رسانههای آمریکایی، مجاهدین خلق اطلاعات مربوط به دانشمندان هستهای و پیشرفتهای علمی ایران را به سیا و موساد منتقل کردند. همین همکاری موجب شد که اولین کنفرانس خبری درباره دستاوردهای هستهای ایران نه از سوی دولتهای غربی، بلکه توسط مجاهدین خلق در آمریکا برگزار شود؛ نشانهای آشکار از همکاری تنگاتنگ و هدایتشده آنها با سرویسهای اطلاعاتی غرب و رژیم صهیونیستی.
وی تأکید کرد: کارنامه این گروه سرشار از جنایت و خیانت است و چون هیچ حد و مرزی برای ضربه زدن به کشورشان قائل نیستند، به ابزار بسیار مهمی برای مأموریتهای سرویسهای امنیتی غربی تبدیل شدهاند.
آمار شهدای ترور در ایران به ۲۳ هزار نفر رسید
دبیرکل بنیاد هابیلیان با اشاره به سابقه خیانتهای مجاهدین خلق و نقش آنها در کشتار مردم ایران گفت: آمار شهدای ترور کشورمان پس از سالها پژوهش و بررسی مجدد پروندهها از ۱۷ هزار نفر به ۲۳ هزار شهید افزایش یافته است.
هاشمینژاد در این بخش از گفتوگو یادآور شد: قبل از آنکه اطلاعات هستهای ایران در کنفرانسهای خبری رسانهای شود، مجاهدین خلق آن را در اختیار سرویسهای امنیتی بیگانه قرار میدادند. این موضوع کاملاً امنیتی بود و بعدها در سطح رسانهها منتشر شد. حتی جورج بوش در سخنرانیهای خود هنگام حمله به عراق به این موضوع اشاره کرد و اذعان داشت که آمریکا اطلاعات را از مجاهدین خلق دریافت کرده است.
وی در پاسخ به پرسشی درباره آمار شهدای ترور گفت: اولین بار در سال ۱۳۸۶ آمار شهدای ترور استخراج شد که حدود ۱۶ هزار نفر بود. چهار سال بعد، منابع جدیدی شناسایی شد و این عدد بهروز شد و در سال ۱۳۹۰ به ۱۷ هزار شهید رسید.
دبیرکل بنیاد هابیلیان افزود: با توجه به گذشت بیش از یک دهه از آن زمان و افزایش شهدای ترور در کشور، تصمیم گرفتیم آمار را دوباره بررسی کنیم. پژوهشگران ما نزدیک به سه سال کار پژوهشی انجام دادند و در مجموع حدود ۱۸ هزار ساعت وقت صرف شد. طی این فرآیند، به تمام منابع و پروندهها سرکشی کردیم و مواردی که پیشتر ثبت نشده بود، شناسایی شد.
او توضیح داد: در برخی پروندهها، افراد در دسته شهدای جنگ ثبت شده بودند، در حالیکه عامل شهادت آنها گروههای تروریستی بود. پس از بررسی دقیق پروندهها، این شهدا به آمار شهدای ترور اضافه شدند. همچنین برخی دیگر از شهدا در تقابل مستقیم با گروههای تروریستی به شهادت رسیده بودند اما در دستههای دیگر قرار گرفته بودند که اکنون به شکل صحیح طبقهبندی شدند.
هاشمینژاد خاطرنشان کرد: در نهایت، با بازنگری کامل و پژوهشهای صورت گرفته، آمار شهدای ترور کشورمان به ۲۳ هزار نفر رسید؛ آماری که حاصل پژوهشی دقیق و گسترده در منابع مختلف است و ابعاد تازهای از جنایات گروههای تروریستی علیه ملت ایران را روشن میسازد.
آمار ۲۳ هزار شهید ترور در سازمان ملل ثبت شد
دبیرکل بنیاد هابیلیان با اشاره به ثبت رسمی آمار شهدای ترور ایران در شورای امنیت سازمان ملل گفت: این آمار با مشخصات دقیق هر شهید گردآوری و ارائه شده است. او در عین حال تأکید کرد که کشورمان در پیگیری حقوقی جنایات تروریستی با خلأهای جدی مواجه بوده است.
هاشمینژاد در ادامه گفتوگو اظهار داشت: در سال گذشته و در حضور چهل سفیر از کشورهای مختلف، آمار شهدای ترور کشورمان بهروز شد و متأسفانه این آمار به حدود ۲۳ هزار نفر رسید. این اطلاعات با دقت بسیار بالا جمعآوری شده و شامل مشخصات کامل شهدا از جمله کد ملی، محل شهادت و جزئیات پروندهها بود.
وی افزود: آمار به تفکیک استانها استخراج شد و وقایع و سوژههای خاص هر منطقه نیز مستند گردید. این اسناد غیرقابل خدشه و کاملاً دقیق، با همکاری وزارت امور خارجه در شورای امنیت سازمان ملل به ثبت رسید و به عنوان سند رسمی پذیرفته شد.
دبیرکل بنیاد هابیلیان در پاسخ به پرسشی درباره پیگیری حقوقی پروندههای تروریستی گفت: تروریسم ابعاد گستردهای دارد و همه شئون جامعه ما را در بر میگیرد؛ از تروریسم اقتصادی و فرهنگی گرفته تا سیاسی و روانی. بنابراین این موضوع تنها یک مسأله امنیتی نیست، بلکه ابعاد حقوق بشری، اجتماعی، تبلیغاتی و سیاسی هم دارد.
او با اشاره به کمکاریهای گذشته افزود: متأسفانه در طول سالهای پس از انقلاب، خلأهای جدی در رسیدگی به جنایات تروریستی وجود داشته است. برای نمونه، تازه در سال ۱۳۹۴، یعنی نزدیک به بیست سال پس از پیروزی انقلاب، اولین لیست شهدای ترور توسط خانوادههای شهدا گردآوری شد. سپس در سال ۱۳۹۵ و مجدداً در سال گذشته، این آمار بهروز شد.
هاشمینژاد خاطرنشان کرد: تا پیش از این اقدامات، جنایات تروریستی در جامعه آنطور که باید مطرح نمیشد و رسیدگی حقوقی جدی به پروندهها صورت نگرفته بود. در حالیکه مجاهدین خلق از همان خرداد ۱۳۶۰ با صدور بیانیهای صراحتاً اعلام کردند که وارد فاز اقدامات مسلحانه خواهند شد. این نشان میدهد یکی از مهمترین خلأها در کشور، کمتوجهی به ابعاد حقوقی و بینالمللی تروریسم بوده است.
محاکمه مجاهدین خلق پس از ۴۰ سال آغاز شد
دبیرکل بنیاد هابیلیان با قدردانی از قوه قضائیه برای آغاز محاکمه مجاهدین خلق پس از دههها انتظار خانوادههای شهدا گفت: امیدواریم با صدور احکام قضایی، شاهد استرداد و مجازات تروریستها باشیم. او همچنین تأکید کرد که بسیاری از شهدای ترور در خارج از کشور، بهویژه سردار شهید حاج قاسم سلیمانی، قربانی اقدامات تروریسم دولتی آمریکا و رژیم صهیونیستی شدند.
هاشمینژاد در ادامه گفتوگو با اشاره به اقدامات جنایتکارانه مجاهدین خلق در دهه ۶۰ گفت: محاکمه این گروه از دو سه سال پیش آغاز شده است؛ یعنی پس از گذشت حدود ۳۰ تا ۴۰ سال از اقدامات تروریستیشان. این اقدام، خواسته دیرینه خانوادههای شهدای ترور بود که عزیزانشان را از دست داده بودند.
وی با قدردانی از ریاست قوه قضائیه افزود: امیدواریم بعد از صدور حکم، شاهد مجازات این افراد، بازپسگیری و استردادشان به داخل کشور باشیم. جمهوری اسلامی ایران با بسیاری از کشورها قرارداد تبادل مجرمین دارد و این ظرفیت حقوقی میتواند برای استیفای حقوق ملت ایران بهکار گرفته شود.
دبیرکل بنیاد هابیلیان در ادامه به شهدای ترور در خارج از کشور اشاره کرد و گفت: بخش عمده این شهدا در منطقه هدف قرار گرفتند؛ برخی در تقابل مستقیم با گروههای تروریستی به شهادت رسیدند و برخی توسط رژیم صهیونیستی یا آمریکا ترور شدند.
وی خاطرنشان کرد: بارزترین نمونه تروریسم دولتی، شهادت سردار بزرگ اسلام، شهید حاج قاسم سلیمانی، به دست دولت جنایتکار آمریکا بود؛ اقدامی که خودشان نیز رسماً مسئولیت آن را پذیرفتند. جالب آنکه حتی رسانههای معاند در روزهای نخست، از این اقدام با عنوان “ترور” یاد کردند و سردار سلیمانی را “شهید ترور” نامیدند.
تروریسم دولتی علیه شهروندان ایرانی
هاشمینژاد تأکید کرد: علاوه بر شهید سلیمانی، برخی فرماندهان نظامی ما در لبنان و شماری از دیپلماتهای ایرانی در سوریه نیز توسط رژیم صهیونیستی هدف ترور قرار گرفتند. بهطور کلی، جمهوری اسلامی ایران همه شهروندان خود را مورد حمایت میداند و چه در داخل کشور و چه در سطح منطقه، ترور آنها را پیگیری میکند.
دبیرکل بنیاد هابیلیان با اشاره به درج اسامی شهدای ترور خارج از کشور در دایرهالمعارف شهدای ترور گفت: این شهدا یا توسط گروههای تروریستی هدف قرار گرفتند، یا قربانی اقدامات تروریسم دولتی شدند. به گفته او، تمامی این موارد دارای پروندههای رسمی حقوقی در ایران هستند.
هاشمینژاد در پاسخ به پرسشی درباره مبنای ثبت شهدای ترور خارج از کشور توضیح داد: شهدای ترور دو دستهاند؛ گاهی تروریستها مستقیماً سراغ شهروندان رفته و آنها را هدف قرار دادهاند، و گاهی نیز این افراد در تقابل با تروریستها به شهادت رسیدهاند. همین الگو در خارج از کشور نیز وجود دارد.
وی افزود: نمونه بارز این مسئله اقدام دولت جنایتکار آمریکا در به شهادت رساندن سردار حاج قاسم سلیمانی بود؛ اقدامی که حتی رسانههای معاندی همچون بیبیسی نیز در همان روزها آن را “ترور” توصیف کردند، هرچند بعدها تلاش کردند از بهکار بردن این لفظ پرهیز کنند.
دبیرکل بنیاد هابیلیان یادآور شد: رژیم صهیونیستی نیز در سالهای اخیر با حمله به سفارت ایران در سوریه، تعدادی از دیپلماتهای کشورمان را به شهادت رساند. علاوه بر آن، شماری از فرماندهان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که به دعوت دولتهای منطقه در کشورهایی مانند لبنان و عراق حضور داشتند، هدف ترور رژیم صهیونیستی و آمریکا قرار گرفتند.
او خاطرنشان کرد: لیست شهدای ترور خارج از کشور بر اساس همین اقدامات تهیه شده و تمامی این افراد پروندههای رسمی در دستگاه قضایی کشور دارند. بر همین اساس، آمار شهدای ترور در سطح منطقه نیز به دایرهالمعارف شهدای ترور اضافه شده است.
شهدای جنگ ۱۲ روزه شهدای ترور محسوب میشوند
دبیرکل بنیاد هابیلیان با تأکید بر اینکه رژیم صهیونیستی یک باند تبهکار و اشغالگر است گفت: حملات این رژیم در جنگ 12 روزه و ترور شهروندان و فرماندهان ایرانی در منطقه، مصداق آشکار تروریسم دولتی است. او افزود: همه شهدای جنگ 12 روزه و مدافعان حرم در زمره شهدای ترور قرار میگیرند.
هاشمینژاد در پاسخ به پرسشی درباره شهدای جنگ 12 روزه گفت: بیش از هزار شهید این جنگ بدون تردید در زمره شهدای ترور قرار میگیرند. دلیل آن روشن است؛ رژیم صهیونیستی اساساً یک رژیم اشغالگر و باند تبهکار است که بر پایه اقدامات تروریستی شکل گرفته است. همانند داعش که بهنام “دولت اسلامی” منطقهای وسیع از سوریه و عراق را اشغال کرد، رژیم صهیونیستی نیز بر مبنای اشغال و ترور موجودیت یافته است.
وی افزود: ما هیچ جنگ رسمی با رژیم صهیونیستی نداشتیم؛ نه از سوی ما و نه از سوی آنها اعلام جنگی صورت نگرفته بود. با این حال، حملات هوایی و موشکی آنها در نیمه شب علیه مردم عادی، دانشمندان، استادان دانشگاه و حتی مراکز دیپلماتیک انجام شد. بر اساس تمامی قوانین بینالمللی، این اقدامات مصداق بارز “تروریسم دولتی” است و بیش از ۱۹۰ کشور نیز آن را محکوم کردند.
شهدای مدافع حرم نیز شهدای ترورند
دبیرکل بنیاد هابیلیان تأکید کرد: همانطور که شهدای جنگ 12 روزه جزء شهدای ترور محسوب میشوند، شهدای مدافع حرم نیز در همین دسته قرار میگیرند. چرا که همه آنها هدف مستقیم اقدامات تروریستی و غیرقانونی گروهها و دولتهای متخاصم قرار گرفتند.
او خاطرنشان کرد: بنیاد هابیلیان از ظرفیتها و داشتههای همه نهادهای کشور، از جمله سپاه، ارتش و دستگاههای مرتبط، برای ثبت و مستندسازی پروندههای شهدای ترور استفاده میکند تا ابعاد این جنایات به شکل دقیق و غیرقابل خدشه ثبت شود.
دبیرکل بنیاد هابیلیان با بیان اینکه لیست شهدای ترور کشور بهصورت ساماندهیشده گردآوری شده است گفت: جانبازان و مجروحان ترور هنوز بهطور کامل در آمارها لحاظ نشدهاند. او همچنین تأکید کرد که مجاهدین خلق به دلیل نفرت عمیق مردم ایران از آنها، اهداف خود را از طریق NGOهای پوششی و افراد اجارهای در سطح بینالملل پیگیری میکنند.
هاشمینژاد با اشاره به تلاشهای بنیاد هابیلیان در جمعآوری آمار شهدا گفت: لیست شهدای ترور بر اساس اسناد و گزارشهای رسمی سازمانهای مختلف کشور تهیه و ساماندهی شده است. مشخصات شهدا، عاملان اصلی ترور و جزئیات مربوط به هر پرونده ثبت شده و این مجموعه بخشی از “طلبکاریهای ملت ایران” از گروههای تروریستی است که باید استیفا شود.
وی افزود: متأسفانه هنوز به موضوع جانبازان و مجروحان ترور بهطور کامل پرداخته نشده است. جنایات تروریستی آنقدر وسیع بوده که تاکنون فقط بخشی از ابعاد آن مستند شده است. در حالیکه بسیاری از خانوادههای شهدا و مجروحان همچنان با مشکلات روحی و روانی ناشی از ترور دست و پنجه نرم میکنند.
دبیرکل بنیاد هابیلیان در ادامه درباره فعالیت مجاهدین خلق در قالب NGOها توضیح داد: طبق اسناد بینالمللی، این گروه در میان مردم ایران بهشدت منفور است و به همین دلیل برای پیشبرد اهداف خود، برخی فعالیتها را از طریق نهادهای پوششی دنبال میکند.
نفوذ در نشستهای بینالمللی با چهرههای اجارهای
او گفت: من شخصاً در سازمان ملل شاهد بودم که برخی گروههای ظاهراً مدافع حقوق بشر، مانند گروههای فعال در موضوع مجازات اعدام، در عمل پشت تریبون مجاهدین خلق حاضر میشدند. پس از بررسی، مشخص شد که این افراد یا بهطور مستقیم توسط مجاهدین خلق حمایت میشوند یا با دریافت پولهای کلان از آنها، مواضعشان را بیان میکنند.
هاشمینژاد تأکید کرد: مجاهدین خلق سابقه طولانی در جعل واقعیتها و وارونهنمایی حوادث دارند و امروز نیز با استفاده از NGOهای پوششی، شخصیتهای سیاسی سابق کشورهای مختلف را به خدمت میگیرند تا پیام خود را از زبان دیگران بیان کنند. این روش نشان میدهد که به دلیل منفور بودن در میان ملت ایران، ناچارند اهداف خود را بهصورت غیرمستقیم و پنهان دنبال کنند.
دبیرکل بنیاد هابیلیان با اشاره به چهار دهه میزبانی فرانسه از مجاهدین خلق گفت: این گروه با حمایت سرویسهای امنیتی غربی به “باند تبهکار پولدار” تبدیل شده است. او تأکید کرد که اکنون با برگزاری دادگاههای مجاهدین خلق در ایران و صدور احکام علیه سران و فرماندهان آنها، امکان استرداد و مجازات این جنایتکاران بیش از هر زمان دیگری فراهم شده است.
لابیگری و هزینههای کلان مجاهدین خلق در اروپا
هاشمینژاد با اشاره به حضور طولانیمدت مجاهدین خلق در فرانسه گفت: این گروه طی بیش از ۴۰ سال گذشته در فرانسه پایگاه اصلی خود را حفظ کرده و با حمایت کامل سرویسهای امنیتی این کشور فعالیت داشته است. امکانات گسترده در اختیار سرکردگان مجاهدین خلق قرار گرفته و آنها به “باند تبهکار پولدار” مشهور شدهاند؛ چرا که در قبال خیانت به ایران و مردم کشورمان، خدمات فراوانی به بیگانگان ارائه دادهاند.
وی افزود: با وجود کارنامه سیاه مجاهدین خلق در ترور رئیسجمهور، نخستوزیر و مقامات بلندپایه کشور، تا سالهای اخیر هیچ محکومیتی علیه آنها در سطح بینالمللی صادر نشده بود. دلیل این خلأ آن بود که اساساً دادگاهی برای رسیدگی به جنایاتشان برگزار نشده بود. اما امروز، پس از ۴۰ سال، محاکمه این گروه آغاز شده است.
دبیرکل بنیاد هابیلیان ادامه داد: اقدامات حقوقی بینالمللی مبتنی بر احکام قضایی کشور محل وقوع جرم است. بنابراین برگزاری دادگاهها و صدور حکم علیه بیش از ۱۰۰ نفر از سران و فرماندهان مجاهدین خلق زمینهای حقوقی فراهم میکند تا در سطح بینالمللی پیگیری و استرداد آنها امکانپذیر شود.
او خاطرنشان کرد: تجربه برخورد با سایر گروهها نشان داده که استرداد سرکردگان ممکن است. همانطور که سران انجمن پادشاهی یا جداییطلبان مزدور در خوزستان به کشور بازگردانده و مجازات شدند، امروز نیز عرصه برای مجاهدین خلق و دیگر گروههای تروریستی تنگتر خواهد شد. زنگ خطر برای جانیان به صدا درآمده و انشاءالله سران این گروهها که صدها و هزاران ایرانی را به شهادت رساندهاند، روزی در داخل کشور محاکمه و مجازات خواهند شد.
اعضای جداشده مجاهدین خلق میتوانند به کشور بازگردند
دبیرکل بنیاد هابیلیان با اشاره به فرار بسیاری از اعضای مجاهدین خلق پس از انتقال این گروه به آلبانی گفت: طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران، صرف عضویت در گروههای تروریستی جرم است؛ اما اگر فردی از آنها جدا شود و دستش به خون هموطنان آلوده نباشد، میتواند آزادانه به کشور بازگردد و زندگی عادی داشته باشد.
هاشمینژاد در این بخش از گفتوگو به وضعیت اعضای جداشده مجاهدین خلق اشاره کرد و گفت: پس از خروج این گروه از عراق و انتقال به آلبانی، بسیاری از اعضا از سازمان گریختند و اکنون بهصورت مخفیانه زندگی میکنند. بسیاری از آنها حتی در عملیاتهای نظامی علیه ایران حضور نداشتند و بعدها به این سازمان پیوستند. با این حال، از ترس مجازات حاضر به بازگشت به ایران نیستند.
وی افزود: بر اساس قوانین ایران و همانند قوانین سایر کشورها، عضویت در گروههای تروریستی خود به خود جرم محسوب میشود. اما اگر فردی از این گروه جدا شود و اعلام برائت کند، و مهمتر اینکه دستش به خون شهروندان ایرانی آلوده نباشد، میتواند به کشور بازگردد. در چنین حالتی تنها خانواده قربانیان احتمالی حق پیگیری حقوقی دارند.
دبیرکل بنیاد هابیلیان گفت: در برخی کشورها، مانند سوئد، فرد جداشده از گروههای تروریستی باید تا ۲۰ سال تحت تضمین صلیب سرخ بماند تا بازگشتش به حالت اول منتفی شود. اما جمهوری اسلامی ایران راه بسیار کوتاهتری در پیش گرفته و تنها شرط را عدم دست داشتن در خون مردم میداند.
او خاطرنشان کرد: پس از سقوط رژیم بعث عراق توسط آمریکا، حدود ۷۰۰ نفر از اعضای مجاهدین خلق به ایران بازگشتند و اکنون زندگی عادی خود را دارند. حتی برخی فرماندهان و افراد ردهبالا نیز که سابقه قتل نداشتند، پس از دستگیری به کشور مسترد شدند و امروز مشغول زندگی عادی در ایران هستند.
هاشمینژاد در ادامه افزود: حدود ۲۰ سال پیش، دو نفر از فرماندهان مجاهدین خلق هنگام عبور از سوریه و در حال جابهجایی میلیونها دلار از پولهای کثیف این گروه دستگیر و به ایران تحویل داده شدند. با اینکه در ردههای بالای سازمان بودند، چون به خون مردم آلوده نبودند، مجازات نشدند و اکنون در کشور زندگی میکنند.
آثار هنری درباره مجاهدین خلق جنایات آنها را آشکار میکند
دبیرکل بنیاد هابیلیان با اشاره به تولید آثار سینمایی و تلویزیونی درباره جنایات مجاهدین خلق گفت: ورود هنر به این عرصه اقدامی بسیار مبارک است و توانسته تصویر واقعی دهه ۶۰ را به مخاطب منتقل کند. او تأکید کرد که مجاهدین خلق در تلاشاند پیشینه خائنانه خود را فراموششده جلوه دهند، اما بازنمایی هنری مانع این فراموشی خواهد شد.
هاشمینژاد ابتدا خاطرنشان کرد: جمهوری اسلامی ایران در مقایسه با بسیاری از کشورها سهلگیرترین برخورد را با افرادی داشته که فریب خورده و به عضویت گروههای تروریستی درآمدهاند و سپس از آنها جدا شدهاند. شواهد و سوابق این موضوع در سالهای گذشته بهروشنی وجود دارد.
وی در ادامه به آثار هنری ساختهشده درباره مجاهدین خلق اشاره کرد و گفت: در سالهای اخیر فیلمها و سریالهایی درباره این گروه ساخته شده که یکی از مطرحترین آنها فیلم سینمایی ماجرای نیمروز: رد خون بود. این فیلم در جشنواره فجر با استقبال چشمگیر مردم روبهرو شد و توانست بهعنوان بهترین فیلم از نگاه مخاطبان انتخاب شود.
دبیرکل بنیاد هابیلیان افزود: مردم تا پیش از این بیشتر از طریق شنیدهها با جنایات مجاهدین خلق آشنا بودند، اما وقتی این وقایع در قالب سینما و هنر بازنمایی شد، اثرگذاری عمیقتری داشت و موجب آگاهی نسل جدید از حوادث دهه ۶۰ شد.
تلاش مجاهدین خلق برای پاککردن گذشته
او با اشاره به تغییر ظاهر و تاکتیک مجاهدین خلق پس از حضور آمریکاییها در عراق گفت: این گروه یونیفورمهای نظامی را کنار گذاشت و با ظاهر غربی، کراوات و کتوشلوار وارد عرصه تبلیغاتی شد. حتی رهبری آنها به یک زن سپرده شد تا با ادعای دفاع از حقوق بشر و حقوق زنان، چهرهای فریبنده ارائه دهند.
هاشمینژاد تأکید کرد: مجاهدین خلق بهشدت در تلاشاند تا دو بخش تاریک کارنامه خود یعنی اقدامات تروریستی و خیانتهایشان در همکاری با صدام علیه ایران را به فراموشی بسپارند. اما وقتی آثار هنری این تاریخ را بازتاب میدهند، این گروه دچار چالش و نگرانی میشود. بهویژه برای نسل جدیدی که تجربه مستقیم دهه ۶۰ را ندارد، این آثار مانع فراموشی جنایات مجاهدین خلق خواهند شد.
دبیرکل بنیاد هابیلیان با تأکید بر نقش رسانه و هنر در روشنگری برای نسل جوان گفت: گروههای تروریستی همواره نوجوانان و جوانان احساسی را هدف قرار دادهاند و اگر در این عرصه غفلت شود، دشمن روایت وارونهای از تاریخ ارائه خواهد داد. او همچنین علت مخفی شدن مسعود رجوی را تغییر نیازهای مجاهدین خلق پس از سقوط صدام و همکاری مستقیم با سرویسهای اطلاعاتی آمریکا دانست.
هاشمینژاد با اشاره به ضرورت بازنمایی جنایات مجاهدین خلق در آثار هنری گفت: اگر ما به این موضوع نپردازیم، دشمن تلاش خواهد کرد واقعیتها را وارونه جلوه دهد. عرصه سینما و رسانه میتواند نقش بزرگی در آگاهیبخشی به نسل نوجوان و جوان داشته باشد تا بار دیگر در دام شعارهای زیبا و فریبنده مجاهدین خلق گرفتار نشوند.
وی یادآور شد: پدرم، شهید سید عبدالکریم هاشمینژاد، خود توسط یک نوجوان ۱۶ یا ۱۷ ساله به شیوه انتحاری به شهادت رسید. این نوجوان چیزی از واقعیت نمیدانست و صرفاً بر اساس آموزش و تحریک احساسات توسط سازمان اقدام کرد. این نشان میدهد که گروههای تروریستی بیشتر بر روی قشر نوجوان و جوان با سنین ۱۶ تا ۲۱ سال تمرکز دارند، چرا که در این سنین آگاهی کمتر و احساسات شدیدتر است. او افزود: پرداختن هنرمندان به این موضوعات خدمتی بزرگ به نسل جوان است و باید از ظرفیت رسانه و هنر بیش از گذشته استفاده کرد تا تاریخ تاریک مجاهدین خلق برای همگان آشکار شود.
راز مخفی شدن مسعود رجوی
دبیرکل بنیاد هابیلیان در ادامه درباره چرایی مخفی شدن مسعود رجوی، سرکرده مجاهدین خلق، توضیح داد: پس از سقوط صدام، بزرگترین حامی مجاهدین خلق، شرایط این گروه تغییر کرد. صدام به چهره جنایتکارانه آنها نیاز داشت، اما آمریکاییها از تواناییهای اطلاعاتی مجاهدین خلق استفاده کردند. به همین دلیل، آمریکاییها ارتش و سرویس اطلاعاتی عراق را منحل کردند، اما مجاهدین خلق را بهعنوان “ارتش خصوصی صدام” حفظ کردند.
وی ادامه داد: از آن زمان مجاهدین خلق به همکاری تنگاتنگ با سازمانهای اطلاعاتی آمریکا روی آوردند و شکل و ظاهر خود را تغییر دادند. یونیفورمهای نظامی کنار گذاشته شد و جای آن را کتوشلوار و کراوات گرفت. زنان نیز با پوشش جدید و ظاهر متفاوت در انظار عمومی ظاهر شدند. این تغییرات ظاهری و استفاده از اسامی واقعی بهجای مستعار، بخشی از یک “پوستاندازی سازمانی” بود که مجاهدین خلق برای بقا در فضای جدید انجام دادند.
دبیرکل بنیاد هابیلیان با اشاره به سرنوشت مبهم مسعود رجوی گفت: قرائن نشان میدهد سرکرده مجاهدین خلق مانند برخی عناصر کلیدی این سازمان در فرآیند تصفیه داخلی حذف شده است. او افزود: سازمان طی سالهای گذشته همواره افرادی را که میتوانستند پاشنهآشیل حقوقی آن باشند، کنار زده یا از بین برده است.
هاشمینژاد در بخش دیگری از گفتوگو درباره سرنوشت مسعود رجوی اظهار داشت: به نظر میرسد مدتهاست که او از صحنه حذف شده و احتمالاً توسط خود سازمان کنار گذاشته شده است. مجاهدین خلق در دهه گذشته بهطور سیستماتیک نقاط آسیبپذیر خود را پاکسازی کردهاند؛ از جمله افرادی مانند مسعود کشمیری و محمدرضا کلاهی که عامل اصلی انفجارها و ترورها بودند.
وی افزود: رجوی بیش از بیست سال است که نه حضور علنی دارد و نه نقشی واقعی در هدایت سازمان ایفا میکند. اعضای مجاهدین خلق سالهاست که تحت فرماندهی افراد دیگری فعالیت میکنند و دنیا نیز چهرههای جدیدی را بهعنوان رهبران این گروه میشناسد. بنابراین نبود یا حضور رجوی تفاوتی در کارکرد سازمان ایجاد نکرده است.
حذف چهرههای کلیدی در فرآیند داخلی
دبیرکل بنیاد هابیلیان ادامه داد: تجربه نشان داده که سازمان مجاهدین خلق کسانی را که میتوانند بهعنوان عامل آشکار جنایتها شناخته شوند، در داخل خود حذف میکند. نمونه آن کشمیری و کلاهی بودند که سالها در هلند زندگی کردند اما سرانجام در فرآیندهای مشکوک حذف شدند. رسانههایی مانند بیبیسی بعدها به این موضوع پرداختند و آن را تأیید کردند.
او درباره انتشار یک فایل صوتی منتسب به رجوی در سال ۱۳۹۸ گفت: امروز با وجود ابزارهای فنی متعدد، ساخت و انتشار چنین فایلهایی دشوار نیست، بهویژه برای سازمانی مانند مجاهدین خلق که در این کارها حرفهای است. به همین دلیل نمیتوان اینگونه فایلها را بهعنوان سند زنده بودن او در نظر گرفت.
هاشمینژاد در پایان خاطرنشان کرد: حتی برخی مقامات اطلاعاتی منطقه، از جمله مسئول اطلاعات عربستان، سالها پیش به این موضوع اشاره کرده بودند. با توجه به سابقه سازمان در حذف نیروهای مزاحم و تاریخچه تصفیههای داخلی، احتمال اینکه مسعود رجوی نیز به همین سرنوشت دچار شده باشد، بسیار زیاد است.
دبیرکل بنیاد هابیلیان با اشاره به سابقه طولانی تصفیههای داخلی در سازمان مجاهدین خلق گفت: همانطور که چهرههایی مانند کلاهی و کشمیری حذف شدند، سرنوشت مسعود رجوی نیز به نظر میرسد در همین مسیر رقم خورده باشد. او تأکید کرد که مجاهدین خلق برای حفظ سرمایهگذاری غرب بر روی مریم رجوی، وجود مسعود رجوی را یک مانع و لکه سیاه میدانند و به همین دلیل سرنوشت او را در هالهای از ابهام رها کردهاند.
هاشمینژاد در این بخش از گفتوگو یادآور شد: سازمان مجاهدین خلق از ابتدای شکلگیری، حذف داخلی را در دستور کار داشته است؛ پیش از انقلاب نیز افرادی مانند مجید شریف واقفی یا مرتضی صمدیهلباف توسط همین گروه حذف شدند. به محض آنکه کسی خطری برای مجموعه ایجاد میکرد، از میان برداشته میشد.
وی افزود: مسعود رجوی به دلیل نقش مستقیم در ترورها و جنایات، بهعنوان یک لکه سیاه و نقطه ضعف همیشگی برای سازمان محسوب میشد. با چنین کارنامهای امکان نداشت که غرب بتواند بر روی او بهعنوان آلترناتیو جمهوری اسلامی سرمایهگذاری کند. به همین دلیل، سازمان به سمت مریم رجوی و ادعاهای حقوق بشری و دموکراسیخواهی رفت تا چهرهای تازه ارائه دهد.
سرمایهگذاری غرب بر روی مریم رجوی
دبیرکل بنیاد هابیلیان ادامه داد: طنز تلخ تاریخ این است که سیاستمداران بزرگی مانند مایک پمپئو یا مقامات سابق آمریکا، پس از پایان مسئولیتهایشان در میتینگهای مجاهدین خلق حاضر میشوند و از آنها بهعنوان جایگزین جمهوری اسلامی یاد میکنند؛ در حالیکه این گروه نزد ملت ایران منفورترین و روسیاهترین جریان تاریخ معاصر است.
او خاطرنشان کرد: در داخل سازمان نیز وجود رجوی برای برخی اعضای قدیمی حالت کاریزماتیک داشته است. به همین دلیل، مجاهدین خلق تلاش میکنند با مبهم نگهداشتن موضوع، مانع از بروز بحران داخلی شوند. گزارشها حاکی است که حتی پرسش از سرنوشت مسعود رجوی در داخل سازمان “خط قرمز” محسوب میشود.
هاشمینژاد یادآور شد: رجوی در دوران صدام یک شورای رهبری از زنان تشکیل داده بود که همگی جایگاه فرماندهی داشتند. حذف کامل او میتواند برای رهبری فعلی سازمان ــ مریم رجوی ــ مشکلات متعددی ایجاد کند. به همین دلیل، سازمان تلاش میکند همچنان با بازی رسانهای و ابهامآفرینی، موضوع را مدیریت کند.
دبیرکل بنیاد هابیلیان در پایان گفتوگو با باشگاه خبرنگاران جوان با اشاره به تلاش مجاهدین خلق برای مخفی کردن گذشته سیاه خود تأکید کرد: هرگونه سکوت یا خودداری از بازخوانی جنایات این گروه به نفع آنهاست. به گفته وی، رهبر انقلاب به درستی هشدار دادهاند که نباید اجازه دهیم دهه ۶۰ وارونهنمایی شود و جای شهید و جلاد تغییر کند.
هاشمینژاد در پاسخ به پرسشی درباره غیبت طولانی مسعود رجوی گفت: در طول ۳۰ سال گذشته هیچکس تصویری از او ندیده است. آنچه در رسانهها وجود دارد همان تصاویر قدیمی با چهره جوان و موهای مشکی اوست، در حالی که اکنون باید بیش از هفتاد سال داشته باشد. این پنهانکاری آگاهانه بخشی از راهبرد سازمان برای مبهم نگهداشتن سرنوشت اوست.
مواضعی که ناآگاهانه به نفع مجاهدین خلق تمام میشود
وی در ادامه به برخی مواضع داخلی اشاره کرد و گفت: گاهی اظهارنظرهایی مطرح میشود که ناخواسته به سود مجاهدین خلق یا اپوزیسیون است. دلیل آن هم این است که گویندگان آگاهی کامل از ابعاد موضوع ندارند. در حالیکه مجاهدین خلق امروز با شعار آزادی و دموکراسی تلاش میکنند گذشته خود را پنهان کنند؛ گذشتهای که پر از خیانت به خاک ایران و همکاری با صدام است.
دبیرکل بنیاد هابیلیان افزود: برخی میگویند پرداختن به جنایات این گروه باعث بزرگ شدنشان میشود، در حالیکه برعکس، این بازگویی باعث تحقیر و رسوایی آنهاست. مجاهدین خلق نمیخواهند کسی یادآوری کند که چگونه دستشان به خون هزاران ایرانی آلوده است.
او خاطرنشان کرد: رهبر معظم انقلاب سالها پیش در سالگرد ارتحال امام فرمودند که نباید اجازه داد دهه مظلوم ۶۰ وارونهنمایی شود و جای شهید و جلاد عوض گردد. اگر ما در بیان حقایق کوتاهی کنیم، رسانههای غربی مجاهدین خلق را آزادیخواه معرفی خواهند کرد و این خطر بزرگی برای حافظه تاریخی ملت ایران است.