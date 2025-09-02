دیدار اعضای انجمن نجات اراک با پدر عباس گلریزان

سه‌شنبه 11 شهریور 1404
پدر عباس گل ریزان
پدر عباس گل ریزان

روز یکشنبه 9 شهریور 1404، اعضای انجمن نجات اراک به دیدار آقای ولی الله گل ریزان، پدر دردمند عباس گلریزان از اعضای گرفتار در کمپ اشرف 3 رفتند و با ایشان به گفتگو نشستند.

آقای گل ریزان که سالها دوری و بی خبری از فرزند او را پیرتر و فرسوده تر از سنش کرده است، حالا بیمار است و توان روحی و جسمی پایینی دارد. ایشان برای اعضای انجمن از روزها و شب هایی گفت که عباس را با چه سختی و با چه عشقی بزرگ کرد تا شاهد موفقیت ها و پیشرفت هایش باشد، تشکیل خانواده و همسر و فرزندش را ببیندو ..

اینها حداقل آرزوهایی هستند که هر پدر و مادری برای فرزندش دارد، آرزوهایی که در سایه شوم تشکیلات رجوی فنا شدند و خانواده ای که دهه هاست از هم دور افتادند.

عباس گل ریزان، در زمان جنگ ایران و عراق برای انجام خدمت سربازی به جبهه رفت و آنجا به اسارت نیروهای سازمان مجاهدین خلق که بر علیه میهن می جنگیدند درآمد و  در اسارتگاه با فریب و مغزشویی های فرقه، به کمپ اشرف عراق منتقل گردید. او هم اکنون در کنار دیگر اعضای فرقه، در آلبانی و در کمپ اشرف 3 در مانز به سر می برد.

آقای گلریزان در زمان حضور تشکیلات رجوی در عراق، بارها به این کشور سفر کرد تا بتواند پسرش را ببیند و با او ملاقات کند که متأسفانه سران فرقه اجازه دیدار به این پدر و فرزند ندادند.

در این دیدار آقای گل ریزان گفت: من مریضم و دلم می خواهد عباس خودش را آزاد کند و آزاد زندگی کند. خیلی دلم می خواهد عباسم را در آغوش بگیرم. دلم خیلی برایش تنگ شده است. از عباس درخواست می کنم به آغوش خانواده اش برگردد.

نوشته های مرتبط:

منبع
برچسب ها
سه‌شنبه 11 شهریور 1404

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

© تمامی حقوق وب سایت برای انجمن نجات محفوظ است. 1404 - 1382
دکمه بازگشت به بالا