به مناسبت درگذشت مادر مریم و افسانه اسعدی

با ناراحتی و اندوه بسیار، مطلع شدیم که متاسفانه مادر چشم انتظار دیگری پس از سالها تحمل رنج و فراق، دار فانی را وداع گفت.

مرحومه طیبه امام بخش، مادرِ افسانه اسعدی که سال‌ها چشم‌انتظار بازگشت افسانه و همسر او بود و دل دردمندی داشت و رنج‌های بسیار از بابت اسارت و قربانی شدن عزیزان خود توسط رجوی و گروه تروریستی اش کشیده بود، پس از تحمل سال‌ها دوری، فراق دردناک و غم جانکاه، هفته گذشته دار فانی را وداع گفت.

مرحومه شاهد و متحمل روزهای بسیار تلخی در زندگی بود. داغ دو دختر خود را بر دل داشت؛ افسانه که به همراه همسرش در اسارت ذهنی و فیزیکی گروه تروریستی مجاهدین خلق است و سال‌هاست در فضای اسارت و آوارگی در غربت به سر می برد و مریم که در عملیات خائنانه رجوی موسوم به فروغ جاویدان قربانی قدرت طلبی مسعود رجوی شد و جان خود را از دست داد. غم فراق و از دست دادن نوه‌اش آسیه رخشانی نیز بر مصیبت های این مادر افزود و کام او را تلخ و تلخ تر نمود. آسیه نیز قربانی طمع و دشمنی‌های قدرت‌طلبانه و خودخواهانه مسعود رجوی، رهبر آن گروهک شده است او در ۱۹ فروردین ۱۳۹۰ به خاک و خون کشیده شد بی آنکه مادرش افسانه و پدرش منصور رخشانی بتوانند حتی اعتراضی چرایی قربانی شدن دخترشان داشته باشند.

این سوگوار بزرگ، با وجود تحمل تمام این دردها، با صبری مثال‌زدنی سال‌ها در غم و فراق زندگی کرد. دوری از عزیزانی که می توانست بهترین روزهای زندگی‌اش را در کنار آنان بسازد، زخم عمیقی بر جان او بود که با گذر زمان نیز التیام نیافت.

مرحومه طیبه امام بخش به عنوان مادری که یک دختر و نوه اش قربانی و دختر دیگرش اسیر رجوی شدند. تنها یکی از قوی‌ترین و صبورترین زنان این سرزمین بودند که ناخواسته قربانی خشونت های بی حد و مرز رجوی هستند.

یاد و خاطره این مادر مهربان و فداکار را گرامی می‌داریم و به خانواده محترم اسعدی، فرزندان، نوه‌ها و تمامی بازماندگان ایشان، صمیمانه‌ترین تسلیت‌ عرض می‌کنیم. باشد که خداوند بزرگ این خانواده داغدار را در این مصیبت عظیم صبر جزیل و آرامش ابدی عنایت فرماید و روح بلند این مادر بزرگ مهربان را در جوار رحمت واسعه خود جای دهد.

همدردی با خانواده‌ای که بخش بزرگی از وجودشان را در اسارت و مصیبت از دست داده‌اند، وظیفه‌ای انسانی و اخلاقی است که با تمام وجود به آن عمل می‌کنیم. یاد این مادر بزرگوار، که تجسم عزت، صبر و ایستادگی در برابر سختی‌ها بود، همواره در قلب‌های ما زنده خواهد ماند. خداوند روحشان را قرین رحمت و آرامش ابدی کند.

با نهایت اندوه و احترام، خانواده محترم اسعدی و تمامی بازماندگان را در این غم جانکاه شریک می‌شویم و از درگاه خداوند متعال برای آن مرحومه طلب مغفرت و برای بازماندگان، شکیبایی و آرامش مسئلت می‌نماییم.