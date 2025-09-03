در حافظۀ تاریخ

سلام به همه یاران و خانواده های مقاوم علیه ظلم و استبداد رجوی

امروز به سراغ آرشیو ویدئوهای انجمن نجات تبریز رفتم و نگاهی به آنها انداختم. چند ویدئو در این میان بسیار برایم جالب توجه بود و به نظرم بسیار ارزشمند بودند، حیفم آمد آنها را به اشتراک نگذارم.

از ابتدای تشکیل انجمن نجات و ایجاد شعبه های مختلف در استان های مختلف کشور، اعضای جدا شده از تشکیلات رجوی در کنار خانواده های چشم انتظار اعضایی که همچنان در بند فرقه گرفتار هستند تلاش های فراوانی برای رهایی عزیزان شان که در کمپ های سازمان مسعود گرفتار هستند انجام داده اند – روندی که همچنان با قوت در حال پیگیری است.

فایل تصویری پیش رو، مربوط به نشستی در اسفند ماه سال 1397 می باشد. روزی که از تعدادی از حامیان انجمن نجات دعوت به عمل آورده بودیم تا ضمن دیدار مستقیم با آنها، خانواده ها را هم دعوت کرده و این دوستان با خانواده ها هم دیداری حضوری و مستقیم داشته باشند.

در انتهای دیدارها این دوستان که قطعا با آنها آشنایی دارید صحبت هایی کوتاه اما بسیار ارزشمند داشتند که شما را دعوت به دیدن آنها میکنم. با امید به اینکه انشالله مجددا این فرصت حاصل شود تا از آنان دعوت بعمل آورده و ما را سرافراز نمایند.