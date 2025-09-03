دیدار مسئول انجمن نجات اراک با برادر حمید رضا نوری

روز شنبه 8 شهریور ماه 1404 فواد بصری مسئول انجمن نجات اراک با مصطفی نوری برادر حمیدرضا نوری از اعضای گرفتار در کمپ اشرف 3 دیدار و گفتگو کرد.

آقای نوری بسیار مشتاق بود تا در جریان اخبار مربوط به وضعیت سازمان مجاهدین و اعضا در آلبانی و همچنین فعالیت های اعضای انجمن نجات آلبانی قرار بگیرد که فواد بصری، به طور اجمالی وضعیت در آلبانی را برای ایشان تشریح کرد.

مصطفی نوری سالهاست که در تلاش برای نجات برادرش از تشکیلات رجوی است و به دنبال راهی برای دیدار و تماس با او می باشد، او در زمان حضور سازمان در عراق بارها به عراق سفر کرد تا از وضعیت برادرش باخبر شود اما سران فرقه اجازه هیچ گونه دیداری به او ندادند.

ایشان در حال حاضر بسیار نگران وضعیت روحی و جسمی برادرش می باشد که هم اکنون در کمپ مجاهدین خلق در مانز آلبانی به سر می برد.