با کمال شادی و خوشحالی، خانواده‌های انجمن نجات استان سیستان و بلوچستان از جدایی شما عزیزان از چنگال فرقه رجوی و بازگشت به آغوش آزادی و خانواده استقبال می‌کنیم. این خبر دل‌های ما را سرشار از امید و شادمانی کرده است، و ما با تمام وجود برایتان آرزوی سلامتی، آرامش و زندگی سرشار از عشق و محبت داریم.

شما با این تصمیم شجاعانه، نه تنها زندگی خود را از بند اسارت رهایی بخشیدید، بلکه چراغ امیدی برای دیگر اسیران در بند این فرقه روشن کردید. ما خانواده‌های انجمن نجات، از صمیم قلب آرزو می‌کنیم که روزی همه عزیزانمان که هنوز در اسارت رجوی گرفتارند، به زودی از این یوغ ننگین رها شوند و به میهن و خانواده‌هایشان بازگردند.

با احترام و آرزوی بهترین‌ها،

خانواده‌های انجمن نجات استان سیستان و بلوچستان

خانواده پرکی کوشانی

خانواده تیموری

خانواده بارانی

خانواده دامنی

خانواده دهواری

خانواده شیرخانزهی

خانواده نصرتی مقدم

خانواده نجاریان

خانواده شهرآبادی