دیدار محمد رزاقی با مسئول انجمن نجات گیلان

محمد رزاقی عضو جدا شده از مجاهدین خلق و از فعالین کارزار انسانی با فرقه وطن فروش رجوی روز سه شنبه مورخه ۱۱ شهریورماه ۱۴۰۴ با مسئول انجمن نجات گیلان دیدار کرد و به گفتگو پرداخت.

مسئول انجمن نجات ضمن استقبال گرم و صمیمی برایشان سلامتی و تندرستی و موفقیت روزافزون در زندگی آرزو کردند.

آقای رزاقی با تشکر از میزبانی و پذیرایی مسئول انجمن نجات گفت:

بنده آذرماه پارسال با افتخار با شما و چند خانواده چشم انتظار گیلک دیدار صمیمانه ای داشتم که امیدوارم بتوانم در آینده نزدیک به این دیدارها در حوزه کارزار انسانی با رجوی وطن فروش ادامه بدهم.

آقای رزاقی که بخاطر فعالیتهای روشنگرانه خود علیه رجوی خائن مدام از آنها تهمت و افترا شنیده بود در ادامه گفت:

باکی از شیطان سازی رجویها علیه خود ندارم و تا جان در بدن دارم بعنوان یک قربانی و شاهد جنایات رجوی از فعالیت و روشنگری ‌کوتاه نخواهم آمد و در کنار شما و خانواده های دردمند و چشم انتظارتان تا نیل به مقصود خواهم بود.

در خاتمه ملاقات یک ساعته فی مابین در یک ضیافت ناهار به شکرانه رهایی از صف ستیزه جوی رجوی ، از خاطرات دوران اسارت در تشکیلات سیاه رجوی صمیمانه صحبت کردند و تلخی های آنرا به فال نیک گرفتند و برای رهایی تمام اسیران رجوی دعا کردند که بتوانند به دور از کنترل رجویها به دنیای آزاد خاصه وطن و کانون گرم خانواده هایشان بازگردند.

داریوش احمدی