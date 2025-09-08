مریم رجوی باز هم اثبات کرد تا چه حد مزدور صهیونیست هاست

در حالی که اسرائیل هر روز برگ جدیدی از کودک کشی ، کشتار غیر نظامیان ، نسل کشی و خلاصه هر اقدام غیر انسانی و خلاف قوانین بین المللی را در مورد غزه و مردم فلسطین رو می کند.

در حالی که صهیونیست ها در حال اشغال رسمی باقیمانده خاک فلسطین هستند.

در حالی که مردم غزه بدلیل اقدامات جنایتکارانه اسرائیل از غذا ، آب ، دارو ، امکانات پزشکی و بسیاری از نیازهای اولیه محروم شده اند و با مرگ و درد دست و پنجه نرم می کنند.

در حالی که در اعتراض به جنایات ضد انسانی رژیم اسرائیل هر روز مردم کشورهای مختلف تظاهرات یا تجمع برگزار می کنند.

در حالی که حتی در داخل اسرائیل هم به جنایات صهیونیست ها اعتراض می شود.

در حالیکه آژانس سازمان ملل برای آوارگان فلسطینی، درباه اوضاع غیر قابل تصوری که صهیونیست های در غزه ایجاد کرده اند گفته است در شهر غزه از هر پنج کودک، یک نفر مبتلا به سوء تغذیه است و این موارد هر روز افزایش می‌یابد.

در حالی که «ادوارد بیگ بدیر» مسئول خاورمیانه و شمال آفریقای یونیسف به آثار مخرب جنگ بر کودکان غزه اشاره کرد و گفت: درباره کودکان غزه که بالغ بر یک میلیون کودک می شوند نمی توان از اضطراب پس از شوک سخن گفت بلکه اضطراب مزمن است. آسیب ها ویرانگر، کشنده و غیرقابل تحمل است.

در حالی که آنقدر جنایت صهیونیست ها علیه مردم فلسطین عیان است که دیوان بین المللی دستور دستگیری نخست وزیر کودک کش این رژیم را صادر کرده است.

در حالی که حتی کشورهایی که حامی اسرائیل بودند بدلیل جنایات وحشیانه این رژیم علیه آن موضع گرفتند.

در چنین شرایط مریم قجر در سخنرانی خود در برنامه ای که به بهانه سالگرد تاسیس سازمانش برگزار کرد حتی یک کلمه از درد و رنجی که فلسطین های در غزه می کشند و جنایات اسرائیل نگفت.

همچنان که هیچگاه جنایت صهیونیست ها در کشتار کودکان و زنان و مردم غیر نظامی و حمله به منازل مردم در ایران را نیز محکوم نکرد.

همچنان که حتی یکبار در طول جنگ 12 روزه صهیونیست ها علیه ایران با مردم ایران بخصوص با مادران و زنان داغدار ایرانی همدردی نکرد.

علت چیست؟ زیرا او مزدور اسرائیل است و با سکوت خود در چنین شرایطی نشان می دهد که در سمت ارباب ایستاده است. همانگونه که در سال های حضور در عراق در حکومت صدام نیز در برابر کشتار مردم ایران و عراق با بمب های شیمیایی حکومت بعث سکوت تایید آمیز داشت. همانگونه که در برابر نسل کشی کردها توسط حکومت صدام سکوت تایید آمیز داشت. چون مزدور صدام بود.

مریم رجوی به مزدوری معتاد شده است و نمی تواند دست از آن بردارد.

ایرج صالحی