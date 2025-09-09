نامه فاطمه و اکرم گل ریزان به نمایندگی صلیب سرخ در آلبانی

ریاست محترم صلیب سرخ در کشور آلبانی

با احترام

ما خواهران عباس گل ریزان هستیم. برادر ما عباس چندین سال است در سازمان مجاهدین به اسارت گرفته شده است. سازمان مجاهدین به برادر ما اجازه نمی دهد با ما تماس بگیرد. برادر ما سرباز بود و در زمان جنگ ایران و عراق و حضور سازمان مجاهدین در عراق برادرمان به دست سازمان مجاهدین به اسارت در می آمد.

سازمان مجاهدین برادر ما را شستشوی مغزی داد و با فریب به پادگان اشرف در عراق منتقل کرد. زمانی که سازمان مجاهدین در عراق بود ما با کلی مشکلات به عراق سفر کردیم به این امید که با برادرمان دیداری داشته باشیم ولی متاسفانه سازمان مجاهدین به برادرمان اجازه نمی داد با ما دیداری داشته باشد. ما نگران وضعیت برادرمان عباس در کمپ آلبانی هستیم. برادر ما مشکل بیماری ریوی دارد و ما اطلاعی نداریم در کمپ آلبانی در چه وضعیتی بسر می برد. عباس جزء هیچ گروه و یا حزبی نبود. مطمئن هستیم در کمپ آلبانی سازمان مجاهدین با مغزشویی برادر ما را نگه داشته است از شما درخواست داریم خبر سلامتی برادر ما را به ما بدهید .

با سپاس از توجه شما

فاطمه و اکرم گل ریزان ساکن ایران – اراک