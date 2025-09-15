دیدار مسئول انجمن نجات اراک با خانواده عباس گلریزان

روز یکشنبه 23 شهریور ماه 1404، مسئول انجمن نجات اراک با خانواده عباس گل ریزان در منزل ایشان دیدار و گفتگو کرد.

فؤاد بصری، در این دیدار به درخواست خانواده گلریزان اخبار مرتبط با سازمان مجاهدین خلق در آلبانی و اعضای این گروه در کمپ مانز را برای ایشان به طور اجمالی تشریح کرد.

عباس گل ریزان در زمان جنگ ایران و عراق سرباز بود و به دست عوامل سازمان مجاهدین خلق به اسارت درآمد و با فریب و وعده های دروغین او را به پادگان اشرف در عراق منتقل کردند.

از آن زمان تا کنون فرقه رجوی،؛ گل ریزان را همچون تعداد بسیاری دیگر از اسرای جنگ به اسارت درآورده است و اجازه هیچ گونه ارتباطی با خانواده و با دنیای بیرون را به او نمی دهد.

زمانی که فرقه رجوی در عراق مستقر بود خانواده عباس گل ریزان چندین بار به عراق و به پشت درب های کمپ اشرف رفتند و از سران مجاهدین درخواست کردند تا با عباس دیداری هرچند کوتاه داشته باشند. ولی متاسفانه سران فرقه رجوی به عباس اجازه دیدار ندادند. خانواده عباس گل ریزان نگران وضعیت عباس هستند و چشم به راهش می باشند. آنها آرزو دارند تا آزادی عباس را پس از سالها تحمل رنج و سختی در تشکیلات رجوی ببیند.