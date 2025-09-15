آیا جاذبه های جنسی زنانه، در ارتقاء رده تشکیلاتی مجاهدین تاثیر دارد؟ – قسمت اول

در سازمان مجاهدین خلق، بخصوص در رده های بالا، جاذبه های جنسی تنها مسیر رشد تشکیلاتی زنان محسوب می شود. این مسئله را بیشتر باید از این منظر نگاه کرد که مسعود رجوی رهبری هوسران و سست عنصر است.

ماجرای عشوه های مریم قجر عضدانلو( ملقب به مریم رجوی )، زمانی که در پاریس، رئیس دفتر مسعود رجوی بود، بر کمتر کسی پوشیده است. دست به دست شدن مریم بین مهدی ابریشمچی و مسعود، امری مرسوم بین زنان نبود. فهیمه اروانی نیز- که زنی جوان و زیبارو بود – یکی از انتخاب های مسعود رجوی برای مسئول اولی شدن بعد از مریم بود. البته خشت کج مریم با مسعود، بعد از غیب شدن های مسعود، باعث شد که مریم میان برخی شخصیت های سیاسی نیز دست به دست شده و به لحاظ سیاسی وی تن به هر ملاقاتی می داد تا مطرح شود.

یادم می آید زمانی که در عراق و پادگان اشرف بودم، یکبار خبری از دست دادن مریم رجوی با یکی از مردان در اروپا را در سیما (تلویزیون سازمان ) دیدیم و همه مسئله دار شدیم.

آقای فواد بصری (از اعضای سابق این سازمان) در این مورد نوشته است:

“دو سه ماهی از رفتن مریم قجر به فرانسه گذشته بود. در مقر از طریق بلند گو اعلام کردند که فلان ساعت در سالن غذا خوری جمع شوید. ما هم سر ساعت در سالن غذا خوری جمع شدیم. بعد از نیم ساعتی مسئول مقر وارد سالن شد و در ادامه گفت امروز خواهر مریم در فرانسه با چند شخصیت ملاقات دارد و این اولین ملاقات خواهر مریم است پس زنده پخش می شود. بعد از یک ساعتی که منتظر بودیم تلویزیونهای سالن غذا خوری روشن شود و پخش زنده را مشاهده کنیم، برنامه شروع شد و چند شخصیت مفت خور از دور خارج شده با مریم قجر در فرانسه ملاقات کردند. داشتیم برنامه را مشاهده می کردیم که دیدیم یکی از ملاقات کننده های مرد با مریم قجر دست داد و شونه های مریم قجر را گرفت. همه ماتشان برده بود. با خود گفتم ای داد و بیداد که مریم گند زد! سریع تلویزیونها را خاموش کردند و مسئول مقر رفت پشت میکروفن و گفت یک ساعت بروید آنتراکت و مجددا صدایتان می کنیم. مریم در خارج چنان گندی زد که بوی آن تمام پادگان اشرف را گرفت. بعد از یک ساعت مجددا ما را صدا زدند و گفتند ملاقات خواهر مریم فعلا منتفی است ولی شب در سالن به مناسبت اولین ملاقات خواهر مریم در فرانسه برنامه جمعی داریم. شب شام مفصلی به ما دادند که گندی که مریم قجر زده بود را فراموش کنیم. فردای آن روز گزارش بود که برای مسئول مقر ارسال می شد. در نهایت سران فرقه نتوانستند گند مریم قجر را جمع کنند یک نشست گذاشتند و گفتند به شما هیچ ربطی ندارد که خواهر مریم در خارج چکار می کند شما چکاره هستید که به خواهر مریم دهن کجی می کنید. در آن زمان خود رجوی هم خفه خون گرفته بود و پیامی نداد. خدا می داند مریم قجر برای جذب شخصیت های از دور خارج شده چه کارها که نکرده است.”

اما سازمان علت رشد مریم در تشکیلات را همیشه وارونه جلوه داده است، تا عیاشی های مسعود رجوی در اذهان متبادر نگردد.

ادامه دارد

محمدرضا مبین