جمعه ای که تعطیل نبود – قسمت اول

نمایش “جمعه‌ای که تعطیل نبود”، به یکی دیگر از جنایات سازمان مجاهدین به رهبری مسعود رجوی پرداخته است که تلاش می کردند در سال 1360 جامعه را به آشوب بکشانند، این نمایش به کارگردانی سعید رضانژاد، همزمان با سالروز شهادت آیت‌الله مدنی، دومین شهید محراب و امام‌جمعه وقت تبریز، در مجموعه فرهنگی تئاتر شهر تبریز روی صحنه رفت.

در این نمایش شهرام خضرایی، امیررضا عبدی، محمدامین مینویی، یاشار اسکندری، فاطمه تاج الدینی و مهدی مختارزاده هنرنمایی می کنند.

نویسندگی آن را علیرضا مصر پور و دستیار کارگردانی آن را مهرداد کامرانی بر عهده دارد.

نمایش “جمعه‌ای که تعطیل نبود” به کارگردانی سعید رضانژاد، همزمان با سالروز شهادت آیت‌الله مدنی، دومین شهید محراب و امام‌جمعه تبریز، در مجموعه فرهنگی تئاتر شهر تبریز روی صحنه رفت. این اثر نمایشی روایتی هنری از زندگی و مجاهدت‌های شهید محراب است که با استقبال علاقه‌مندان فرهنگ و هنر انقلابی همراه شد.

انجمن نجات استان آذربایجان شرقی، در کنار این رویداد تاریخی ، نمایشگاه عکس و پوستری از جنایات سازمان مجاهدین ضدخلق ، ترتیب داده است که اعضای این انجمن و دوستان، رسالت آگاهی بخشی به نسل جوان را در این نمایشگاه بعهده گرفتند و استقبال پرشوری از این نمایشگاه شده است.

نمایش “جمعه ای که تعطیل نبود” به کارگردانی سعید رضانژاد و تهیه کنندگی صالح ودادی از ۲۰ تا ۳۱ شهریور ساعت ۱۹:۳۰ در مجموعه تئاتر شهر به روی صحنه می رود.

این نمایش در 8 قسمت کوتاه تقدیم می گردد. امید اینکه این آگاهی بخشی، چراغ راه جوانانی باشد که در آن زمان حضور نداشتند و اکنون با ترفنده ای چنین سازمان های تروریستی ، مواجه هستند.

عموم خوانندگان و بینندگان عزیز را به تماشای قسمت اول این نمایش دعوت می کنیم.